Путин заявил об отсутствии планов по введению локдауна в России

В России не будет вводиться общенациональный локдаун из-за ситуации с коронавирусом, власти понимают, какие меры нужно предпринять. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 29 октября.

«Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается», — сказал он, выступая на форуме «Россия зовет».

Уже введенные ограничения глава государства назвал эффективными и своевременными, добавив, что благодаря им удалось смягчить спад в экономике, но риски еще сохраняются.

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