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Правительство направит регионам 11 млрд рублей для борьбы с COVID-19

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Правительство России направит регионам 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, заявил в четверг, 29 октября, премьер-министр страны Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.

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«Сегодня на заседании правительства мы дополнительно направим регионам для этого 10 млрд рублей. И еще 1 млрд рублей — на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют на коронавирусную инфекцию», — сказал председатель правительства.

Кроме того, 5,5 млрд будет направлено на помощь с погашением ипотеки семьям с детьми.

«Рассмотрим вопрос о выделении в текущем году дополнительных средств для поддержки семей с детьми. Направим 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов за счет государства семьям, где после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Их родители могут получить 450 тыс. рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту», — отметил Мишустин.

Днем ранее президент России Владимир Путин поручил немедленно выделить регионам на борьбу с коронавирусом 10 млрд рублей.

Глава государства отметил, что средства должны пойти на транспортное обслуживание тех, кто в этом нуждается, на приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы и тестирование.

Также российский лидер подчеркнул, что распространение коронавируса отслеживается в каждом субъекте РФ, и призвал глав регионов не забывать о своей ответственности в ситуации с COVID-19.

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