Власти Москвы заявили об отсутствии ажиотажного спроса на продукты

В Москве не наблюдается ажиотажного спроса на продукты. Такое заявление в пятницу, 30 октября, сделал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Чиновник отметил, что столичные магазины обеспечены достаточным запасом продовольствия.

«Мы не наблюдает ажиотажного спроса, все необходимые продукты есть на полках в магазинах и в достаточном количестве на складах», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот же день РБК опубликовало данные небольшого онлайн-исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, согласно которому треть респондентов начала закупаться впрок из-за опасений нового локдауна.

В свою очередь, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что не отметили особых колебаний спроса россиян на товары. Более того, представитель организации подчеркнул, что осенью граждане страны не только стали реже посещать магазины и торговые центры, но и начали заранее планировать свои покупки, чтобы ограничить время своего пребывания в общественных местах.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в стране не будет вводиться общенациональный локдаун из-за ситуации с коронавирусом, власти понимают, какие меры нужно принять.

27 октября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что повторного локдауна можно избежать, только предпринимая усилия по обеспечению безопасности людей, своевременному оказанию медпомощи.

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