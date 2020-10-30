Прямой эфир
Сюжет:

Власти Москвы заявили об отсутствии ажиотажного спроса на продукты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве не наблюдается ажиотажного спроса на продукты. Такое заявление в пятницу, 30 октября, сделал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Чиновник отметил, что столичные магазины обеспечены достаточным запасом продовольствия.

Не бойся, он с тобой: молодежь боится потери мобильника больше COVID-19
Ученые из России создали первый в мире словарь угроз, стоящих перед современным обществом

«Мы не наблюдает ажиотажного спроса, все необходимые продукты есть на полках в магазинах и в достаточном количестве на складах», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот же день РБК опубликовало данные небольшого онлайн-исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, согласно которому треть респондентов начала закупаться впрок из-за опасений нового локдауна.

В свою очередь, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что не отметили особых колебаний спроса россиян на товары. Более того, представитель организации подчеркнул, что осенью граждане страны не только стали реже посещать магазины и торговые центры, но и начали заранее планировать свои покупки, чтобы ограничить время своего пребывания в общественных местах.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в стране не будет вводиться общенациональный локдаун из-за ситуации с коронавирусом, власти понимают, какие меры нужно принять.

27 октября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что повторного локдауна можно избежать, только предпринимая усилия по обеспечению безопасности людей, своевременному оказанию медпомощи.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020