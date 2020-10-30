Не бойся, он с тобой: молодежь боится потери мобильника больше COVID-19

Российские ученые исследовали и систематизировали все возможные социокультурные угрозы, с которыми сталкивается современное общество. Результатом работы стало «дерево», основные ветви которого и представляют собой угрозы обществу, индивиду, культуре. В ходе исследования выяснилось, что сегодня наши сограждане больше опасаются экономических проблем, чем коронавируса. Для многих угроза введения очередных ограничительных мер страшнее перспективы подхватить новую болезнь. Ученые отмечают: ряд традиционных для культуры угроз — например, потери чести и достоинства — канул в прошлое. А молодежь вообще больше всего боится потерять мобильный телефон, в котором зачастую содержится вся жизнь. Всю эту информацию специалисты Центра когнитивных программ и технологий РГГУ объединили в словарь концептов и терминов угроз.

Береги честь

Созданный в Центре когнитивных программ и технологий РГГУ словарь (а если говорить точнее — тезаурус, то есть перечень концептов и терминов) угроз стал первой в мире подобной работой. Велась она в рамках проекта Российского научного фонда.

— Угроза — потенциальное нанесение вреда, деформация, изменение чего-то. Понятие угрозы очень близко к понятию риска, -— пояснила «Известиям» руководитель проекта, директор центра, профессор, доктор филологических наук Вера Заботкина. — Есть два типа угрозы. Реальная — например, угроза пандемии, носящая природный характер. И словесная — когда кто-то угрожает другому человеку. Мы рассматриваем и то и другое. Но в большей мере — объективно существующие угрозы, которые в данный момент нависли над нашим обществом.

В результате работы появилось «дерево» различных видов угроз. На верхнем уровне расположены социокультурные угрозы, на следующем они делятся на угрозы обществу, индивиду, культуре.

Угрозы обществу разветвляются на угрозы институтам — брака и семьи, науки, образования, искусств. В каждом из этих подразделений выделяется следующий уровень. Конкретные угрозы институту брака и семьи — добровольная бездетность, пропаганда сексуальных свобод и т.д. Угроза искусству — деэстетизация (потеря эстетики), коммерциализация, разрыв преемственных связей.

Среди угроз индивиду главная сейчас — потеря идентичности, пояснила Вера Заботкина. Следом идут дискриминация по возрасту (эйджизм) и социальная незащищенность отдельных возрастных категорий.

Угроза культуре — это перестройка системы ценностей.

Не бойся, он с тобой Репродукция открытки «Дуэль Пушкина с Дантесом». Картина художника А.А. Наумова Фото: РИА Новости

— В нашей художественной литературе постоянно присутствует понятие чести. В той же «Капитанской дочке» Пушкина герой готов пойти на дуэль ради сохранения чести, — рассказала руководитель проекта. — В современной литературе слово «честь» почти не употребляется. Вообще из обихода современных молодых людей вышли понятия «честь» и «достоинство». В Сети вы не встретите ни одного текста, где бы они звучали. Или, например, у Пастернака мы читаем: «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь», — что всегда было частью нашей культуры. А сейчас быть знаменитым — красиво, каждый пытается этого достичь.

Угроза от маски

В угрозе обязательно присутствуют три компонента. Первый — так называемый агенс, источник угрозы. Это может быть природа, какие-то общественные институты, отдельный человек. Второй — пациенс, тот, на кого направлена угроза. А вот третий присутствует не всегда — это контрагенс, который противодействует угрозе. Им может быть и народ, и отдельный человек.

— Сейчас интересная ситуация с коронавирусом. Получается, что есть природная угроза, агенс — это вирус, направленный на пациенса — народ, население земного шара. А правительства и организации типа ВОЗ этой угрозе противодействуют, — отметила Вера Заботкина.

Но теперь, по ее словам, создался второй уровень противодействия — мерам правительства противостоит уже народ. Например, на Западе действия властей, препятствующие распространению коронавируса, воспринимаются населением как угроза, нарушение прав человека.

Не бойся, он с тобой Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Угроза, которую люди во всем мире видят в коронавирусе, связана с неразвитостью систем здравоохранения. И надо с удовлетворением отметить, что наша страна достойно прошла первую волну эпидемии, отметил в беседе с «Известиями» доктор исторических наук, профессор, действительный член РАН Александр Чубарьян.

Более того, в РФ коронавирус вообще не воспринимается населением как основная угроза. Это показал социологический опрос, проведенный в рамках проекта. Выяснилось, что главная угроза для россиян всех возрастов — потеря работы. В целом больше всего люди боятся угроз экономического характера: роста цен, сокращения зарплаты, потери сбережений и повышения налогов.

Еще одна угроза — потеря близкого человека. Далее по убывающей идут угрозы отсутствия правдивой информации, невозможности получения лечения, сокращения общения с близкими и невозможности отправиться в отпуск. Интересно, что обязательная вакцинация от COVID-19 воспринимается как бо́льшая угроза, чем риск заразиться коронавирусом — он находится на последнем месте среди двух десятков причин для тревоги россиян.

Есть различия в восприятии угроз и в возрастных группах.

Не бойся, он с тобой Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

— Как ни странно, молодежь больше всего боится потерять мобильник — там вся ее жизнь, — отметила Вера Заботкина.

Мозговой штурм

Проект по созданию тезауруса называется «Когнитивные механизмы и дискурсивные стратегии преодоления социокультурных угроз». Над ним работали пять групп ученых: когнитивные лингвисты, историки и нарратологи, а также когнитивные психологи и социологи.

— Мы выиграли конкурс лабораторий мирового уровня, объявленный РНФ, и получили статус такой лаборатории, — рассказала Вера Заботкина. — С сентября 2017 года мы начали работу по проекту. Он рассчитан на три с половиной года: с 2017 до конца 2020-го. О работе мы отчитывались в том числе публикациями в международных журналах как на русском, так и на английском языке. Должны были по плану опубликовать 50 статей, но сейчас их уже под 70.

По словам Веры Заботкиной, работа над словарем может быть продолжена. Например, стоит сравнить результаты проведенного нейросемантического исследования мозга с американскими достижениями в этой области. Интересным продолжением проекта может быть и сопоставление восприятия угроз в нашей и других странах, добавил Александр Чубарьян.

Не бойся, он с тобой Смог от природных пожаров в Калифорнии Фото: REUTERS/Mike Blake

— Российскими учеными была проделана уникальная работа, таких словарей нет в других странах. Есть семантический словарь угроз, он выпущен в США. У нас такой тоже существует. А тезауруса социокультурных угроз нет нигде, — отметил академик.

Проблема угроз и вызовов уже несколько лет занимает ученых всего мира. Это связано с появлением новых проблем, которые требуют объединения человечества: всеобщее потепление, угроза терроризма, а теперь еще и пандемия. Общая задача науки — провести инвентаризацию явления, прежде чем выработать противодействие. И в этом смысле словарь угроз чрезвычайно важен: он поможет понять, какое место занимает определенная угроза среди других, какова ее продолжительность, какие факторы уже привели к снижению этой угрозы.

Также у ученых есть идея продолжить работу, изучая меры предупреждения угроз и противодействия им. В этом случае словарь будет полезен управленцам для понимания настроений в обществе. Поможет он и консолидировать общество, не допустить раскола, считают авторы.

— Сегодня мы сталкиваемся с множеством задач и вызовов, и нередко многие из этих угроз кажутся неподвластными нам. Это ощущение усугубляет стресс, приводит к деструктивным тенденциям, апатии и неприятии ценностей, которые составляют стержень любой культуры, — отметила доктор филологических наук, профессор, проректор по науке Московского государственного лингвистического университета Ольга Ирисханова.

Не бойся, он с тобой Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Важность данного проекта, по ее мнению, состоит и в том, что он позволяет взглянуть на себя со стороны и не только осознать природу угроз, но и более глубоко понять отношение к ним, а значит, помочь выработать адекватную реакцию.