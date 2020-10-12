На прикладных: почему Нобелевку по экономике вручили за утилитарную науку

В последние годы становится всё заметнее тенденция вручения Нобелевской премии по экономике ученым, работающим в прикладном русле . Хотя такой подход приносит вполне ощутимую пользу здесь и сейчас, склонность к утилитаризму в науке означает, что, фактически, современная теория обходит наиболее острые фундаментальные проблемы, например, монетарного характера. Так эксперты комментируют награждение американцев Пола Милгрома и Роберта Уилсона за изучение новых видов аукционов . Экономисты предложили концепции максимизации доходности при торгах в том числе современными товарами и услугами, которые трудно продать традиционным способом (например, радиочастотами).

Группа аукционов

Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2020 год стали стэнфордские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон. Об этом объявил в Стокгольме Нобелевский комитет по экономике при академии наук. Награды их удостоили за «новые результаты в теории аукционов и создание новых форматов аукционов».

Они разработали новые форматы торгов товарами и услугами, которые трудно продать традиционным способом (например, радиочастотами), отмечается на сайте премии. В сообщении подчеркивается: «Их открытия принесли пользу покупателям, продавцам и налогоплательщикам по всему миру».

На прикладных Пол Милгром и Роберт Уилсон стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2020 год Фото: Global Look Press/Wei Xuechao

Речь идет не о механизме проведения аукциона или его форматах, а именно о природе и внутренней механике процедуры определения победителя, отметил директор центра финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Нобелевская премия по экономике в этом году присуждена именно за анализ внутренних процессов аукциона: сочетание частной и общественной оценки предмета торгов, скрытые мотивы и ожидания поведения участника при пошаговом изменении цены, особенности принятия решений, феномен «бремени победителя», пояснил он суть исследования.

Ученые проанализировали стратегии ставок, которые участники аукциона делают в нескольких хорошо известных форматах торгов, а также продемонстрировали, какая именно последовательность принесет продавцу более высокий доход , добавил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

По его словам, ядро исследования — это ответ на вопрос, как определить адекватный уровень стоимости современных товаров, которые сложно продать традиционным способом.

На прикладных Профессора Роберт Уилсон и Пол Милгром Фото: REUTERS/Kate Munsch

— Например, кто может сказать, сколько будут стоить радиочастоты, какой объем полезных ископаемых в конечном счете окажется на том или ином участке недр, — задается вопросами Евгений Миронюк.

Аукцион, в случае его корректной спецификации, является одним из наиболее рыночных принципов определения контрагента, так как включает в себя механизмы определения спроса и предложения (и, соответственно, равновесной цены, удовлетворяющей покупателя и продавца), а также механизмы управления информацией, отметил руководитель направления центра социально-экономических исследований ЦСР Антон Белоглазов.

В своих работах Пол Милгром и Роберт Уилсон обосновывают необходимость снижения ассиметрии информации между участниками для повышения эффективности аукциона, добавил он.

Теория против практики

В последние годы всё заметнее тенденция вручения премии экономистам, которые работают в прикладном русле, напомнил Евгений Миронюк. Отмечают новаторские исследования, начиная от проблем неравенства и заканчивая изменением климата и вопросами поведенческой экономики , заявил он. Выбор в пользу практического применения экономики, как дисциплины, делается и на этот раз, уточнил эксперт.

В прошлом году премию получили Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США) за «экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью», а в позапрошлом — американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер за работы в области глобального долгосрочного макроэкономического анализа, а именно, учета изменений климата и влияния инноваций на экономический рост.

В России аукционы также имеют широкое распространение , прежде всего там, где государство выступает продавцом: право разработки месторождений полезных ископаемых, продажа ОФЗ, госимущества и другие формы, привел примеры Антон Белоглазов. Выводы нобелевских лауреатов могут быть учтены при моделировании, например, сайтов торгов, добавил эксперт.

На прикладных Профессор Роберт Уилсон с женой Фото: REUTERS/Kate Munsch

В целом, прикладные исследования — это, конечно, полезно и понятно, но в экономике существует ряд более фундаментальных проблем, решение которых могло бы стать судьбоносным для развития общества , полагает Евгений Миронюк. Например, проблемы монетарного характера и функционирования рынка в условиях пандемии и практически не ограниченной ликвидности, предоставляемой регуляторами, или проблема рекордной дифференциации доходов бедных и богатых, уверен эксперт.

Вадим Понкратов подтвердил: число прикладных исследований многократно превышает число фундаментальных — уже на стадии отбора кандидатов на премию очередного года огромный перевес на стороне работ, имеющих утилитарный характер.

В Нобелевке по экономике между открытием и его выдвижением на премию в среднем проходит 20-30 лет. Подтверждением является ситуация этого года, когда основные работы по теории акционов Уилсона датированы 1960–1970 годами, а Милгром активно исследовал проклятие победителя в 1980 году. Это дает основания надеяться на присуждение нобелевской премии по экономике российским ученым в следующие два десятилетия, отметил эксперт.

А пока возможно в том числе поэтому среди нобелевских лауреатов по экономике нет россиян, не считая эмигрантов, добавил Вадим Понкратов. Он пояснил: парадигмы развития экономической мысли стран запада с СССР различны, экспертам Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Нобеля проще и понятнее оценивать экономические работы неолиберального или посткейнсианского толка.