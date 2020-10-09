Про довольствие и безопасность: что символизирует нынешняя премия мира

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2020 году стала Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН. Такое решение выглядит логично и при этом вызывает удивление — в то время, как букмекеры среди кандидатов называли президента США Дональда Трампа и шведскую экоактивистку Грету Тунберг, аббревиатура ВПП в списках даже не упоминалась . Тем не менее, по оценке опрошенных «Известиями» экспертов, такой шаг нобелевского комитета вполне вписывается в нынешнюю логику премии: избегая неоднозначных решений, он пытается привлекать внимание международного сообщества к наиболее злободневным глобальным проблемам.

Беспроигрышный вариант

Нобелевскую премию мира в 2020 году присудили Всемирной продовольственной программе ООН. «За попытки победить голод, за вклад в улучшение условий для установления мира на территориях в зонах конфликта и за решающую роль в предотвращении использования голода в качестве орудия войны» — так норвежский комитет охарактеризовал заслуги организации.

В этом году на премию мира претендовали 318 кандидатов — 211 человек и 107 организаций. Однако, по правилам нобелевского комитета, обнародовать имена номинантов и тех, кто их выдвигал, можно будет не ранее, чем через 50 лет. Тем не менее, норвежский Институт исследования проблем мира, который ежегодно приводит список возможных кандидатов, делал ставку на неправительственный Комитет защиты журналистов (Нью-Йорк).

В число предполагаемых нобелевских претендентов института также вошли : студентка Суданского международного университета Алаа Салах, ставшая символом протестов 2019 года в Судане, которые привели к отстранению от власти президента Омара аль-Башира; китайский экономист и активист Ильхам Тохти, который борется за права уйгуров в КНР и которого в 2014 году приговорили к пожизненному заключению, а также студент и политический активист из Гонконга Натан Лоу.

Про довольствие и безопасность Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Imagespace

Различные букмекерские сайты в числе претендентов называли Всемирную организацию здравоохранения, экоактивистку из Швеции Грету Тунберг , премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), президента США Дональда Трампа, организацию «Репортеры без границ», а также движение за права афроамериканцев Black Lives Matter.

И все же медийно раскрученным кандидатам нобелевский комитет предпочел беспроигрышного номинанта — в конце концов, мало кто будет критиковать решение отметить организацию, которая уже более 50 лет (ВПП была основана в 1963 году) борется с голодом во всем мире.

— Это решение отражает тенденцию, при которой премию присуждают не конкретным людям, а организациям, — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Что касается продовольственной организации, то здесь, как это было в свое время с президентом Обамой (американский лидер Барак Обама стал лауреатом в начале своего президентства в 2009 году за усилия «в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми». — «Известия»), это своего рода аванс. Хотя организация многое сделала для предотвращения кризисов в отдельных регионах мира, понятно, что сейчас перед ней стоят более масштабные задачи : на фоне пандемии, экономической рецессии и изменений климата продовольственные проблемы, вероятно, будут лишь обостряться.

Про довольствие и безопасность Фото: REUTERS/Mike Hutchings

В каком-то смысле присуждение этой премии можно воспринимать как попытку привлечь внимание международной общественности к вопросу, который долгое время оставался в тени других проблем , подытожил эксперт.

Заветы Альфреда Нобеля

— Я бы сказал, что присуждение премии ВПП ООН — решение стерильно-бесспорное, — сказал «Известиям» научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов . — В последние пару лет премия отличается от того, что было в конце XX — начале XXI века, когда нобелевский комитет считал важным стимулировать некоторые политические процессы, которые, по его мнению, соответствовали заветам Альфреда Нобеля.

Согласно его завещанию, премия мира присуждается «лицу, которое добилось наибольших успехов, либо сделало больше других в деле сплочения народов и сокращения действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Всего ее были удостоены 107 человек и 24 организации.

Про довольствие и безопасность Эфиопский солдат стоит на посту в пограничном городе Бадме, контроль над которым стал одной из причин эфиопско-эритрейского конфликта Фото: REUTERS/Tiksa Negeri

В разное время лауреатами стали президент США Теодор Рузвельт, борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг, канцлер ФРГ Вилли Брандт, госсекретарь США Генри Киссинджер, мать Тереза, лидер польского профсоюза «Солидарность» Лех Валенса. Среди советских деятелей ее получили академик Андрей Сахаров и президент СССР Михаил Горбачев. В числе организаций трижды премию получал Международный комитет Красного Креста, дважды — УВКБ ООН, а также по одному раз — Детский фонд ООН, Amnesty International, Международное агентство по атомной энергии, Евросоюз, Организация по запрещению химического оружия и другие.

В 2019 году премию присудили премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду за его инициативу по урегулированию многолетнего конфликта на границе с соседней Эритреей. Сумма награды составила 9 млн крон (около $900 тыс.).

По словам Федора Лукьянова, переломным моментом стало вручение премии Бараку Обаме — оно «вызвало недоумение у всех, включая самого лауреата». После того, как это спровоцировало волнения, нобелевский комитет старается избегать таких неоднозначных решений , отметил эксперт.

Про довольствие и безопасность Барак Обама получает Нобелевскую премию мира, Осло, Норвегия, 2009 год Фото: Global Look Press/Xinhua

В 2020 году вручение пройдет в годовщину смерти Альфреда Нобеля 10 декабря. В отличие от других номинаций, премию мира передают не в Стокгольме, а в Осло. Из-за пандемии церемония пройдет не в городской ратуше, а в университете. Что касается Швеции, то COVID скорректировал ситуацию и там — церемонию в Стокгольме проведут в режиме онлайн.