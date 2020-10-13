Физики и физики: открылся всероссийский фестиваль Nauka 0+

9 октября открылся юбилейный всероссийский фестиваль Nauka 0+. Он проходит в онлайн- и офлайн-форматах. За три дня дистанционные научно-популярные лекции прослушали 7,5 млн человек. Главная тема фестиваля этого года — «Физика будущего», а генеральным партнером выступает компания En+ Group — ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Она курирует несколько виртуальных лабораторий и предоставляет возможность высказаться молодым физикам, которые только начинают свой путь в науке. Подробнее — в материале «Известий».

Фестиваль онлайн

Всероссийский фестиваль Nauka 0+ в этом году проходит в 15-й раз. Он начался с традиционной лекции ректора МГУ академика Виктора Садовничего.

Большинство лекций проходит в дистанционном формате. Они намечены на 10–11 и 17–18 октября. На фестиваль пригласили пять нобелевских лауреатов, в том числе американского физика-теоретика Митио Каку.

— У нас будет дистанционный формат, но мы намерены сохранить все те впечатления и обратную связь, которую получал посетитель, приходя на площадку фестиваля науки. Мы сформировали принципиально новый лекторий, в нем 32 трека, каждый трек включает в себя более десятка лекций. Вместе с одной из лучших команд в мире, которая занимается визуализацией научных исследований, мы создали гипермузей — музей науки в виртуальном формате, аналогов которому нет в мире», — отметил проректор МГУ Леонид Гусев.

В программе фестиваля пять основных направлений: медицина, биология и науки о Земле; физика и технологии будущего; математика и цифровые технологии; химия и новые материалы; гуманитарные науки. Отдельно выделяются мероприятия и лекции для детей, а также виртуальные лаборатории, научные шоу, интерактивные выставки, дискуссии и виртуальный музей.

Экспонаты и залы гипермузея соединяются ссылками, по которым можно попасть из одной области науки в другую или посмотреть на один и тот же объект в разных контекстах.

Виртуальные лаборатории

Nauka 0+ — площадка и для молодых ученых. Начинающие исследователи могут представить свои разработки, обсудить их с коллегами и участниками фестиваля. В этом году En+ Group организует на фестивале несколько лекториев молодых физиков и виртуальных лабораторий. Любители науки могут не только понаблюдать за опытами, но и поучаствовать в них.

10 октября аспирантка физического факультета МГУ Алиса Крохмаль рассказала о развитии биофабрикации, одного из направлений биоинженерии. Эта технология позволяет создавать ткани человека с помощью 3D-принтеров нового поколения. Из тканевых сфероидов — конгломератов живых клеток размером порядка 0,2 мм — формируют жизнеспособные ткани, которые в будущем смогут заменить больные ткани человека. Например, так можно создать кусок кожи, чтобы наложить на обожженный участок.

В лаборатории каждый желающий мог поближе познакомиться с биофабрикацией, провести эксперименты с лазерным излучением, изучить архитектуру современных серверов для облачных вычислений и структуру нейронных связей мозга. Ее создали при интеллектуальной поддержке фонда развития теоретической физики и математики «Базис», где представлена разработка МГУ и компании 3D Bioprinting Solutions.

Еще одна лаборатория En+ Group — о роли лазерного излучения как инструмента технологий будущего. Спикером выступил аспирант физического факультета МГУ, сотрудник университетской лаборатории фотоники и нелинейной спектроскопии, а также лаборатории передовой фотоники Российского квантового центра Михаил Рожко.

Зрителям предложили решить онлайн-головоломку, похожую на задачу, которую регулярно решают ученые, — настроить оптическую систему, направляя лазерные лучи и перемещая отражающие поверхности.

Наконец, третья лаборатория компании посвящена физике мозга. С помощью специального программного обеспечения участники фестиваля могут «погулять в голове» — рассмотреть структуру биологических тканей мозга и происходящие в них процессы, иными словами — «увидеть мысли».

Поддержка научных проектов

En+ Group активно поддерживает науку и вкладывается в развитие новых технологий. Это направление в стратегии компании в свое время было задано ее основателем Олегом Дерипаской. Его фонд «Вольное дело» также является партнером фестиваля и поддерживает перспективные фундаментальные и прикладные исследования как молодых, так и уже известных российских ученых и научных коллективов. Фонд ежегодно финансирует грантовые программы для исследователей Российской академии наук во всех регионах России, а также для ученых МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Российская научная школа по праву считается одной из самых сильных в мире, — считает предприниматель. — Образование и наука — это отрасли, доступ к которым должен быть как можно у большего количества людей любого возраста. Оттого особенно ценно, что фестиваль науки с каждым годом становится все более масштабным, давая возможность будущим ученым и изобретателям по всей России узнать о новых исследованиях, услышать лучших преподавателей и сделать свои первые шаги на пути к большим открытиям».

Созданная Дерипаской En+ Group cовместно с МГУ разрабатывает солнечные панели нового поколения на базе технологии перовскитов. Проект начался в 2016 году с Лабораторией новых материалов для солнечной энергетики и является международно признанной научной коллаборацией. Сейчас ученые совместной рабочей группы получили несколько опытных образцов и изучают перспективы коммерциализации технологии.

Также компании группы En+ вместе с МГУ работают над проектом «Рубежи искусственного интеллекта». Он предполагает создание новых подходов к машинному обучению и прогнозированию для подготовки новых кадров для высокотехнологичных отраслей.

Кроме того, En+ с Aerostate реализует уникальный проект по использованию машинного обучения для улучшения прогноза погоды. С помощью вычислительных мощностей удастся повысить эффективность сводки не только на неделю, но даже на несколько месяцев. Сейчас система тестируется на Байкале.