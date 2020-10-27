Голикова назвала способ избежать повторного локдауна из-за COVID-19

Повторного локдауна можно избежать только предпринимая усилия по обеспечению безопасности людей, своевременному оказанию медпомощи. Об этом во вторник, 27 октября, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе своей речи на расширенном заседании координационного совета «Деловой России».

«Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и, конечно, своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий», — сказала она.

По словам вице-премьера, всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями.

21 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса.

За день до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждается возможность локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Он отметил, что накопленный объем медицинской прочности в России позволяет обойтись без радикальных мер.

По последним данным, в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровели 1 158 940 человек.

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