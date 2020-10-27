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Голикова назвала способ избежать повторного локдауна из-за COVID-19

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Повторного локдауна можно избежать только предпринимая усилия по обеспечению безопасности людей, своевременному оказанию медпомощи. Об этом во вторник, 27 октября, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе своей речи на расширенном заседании координационного совета «Деловой России».

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«Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и, конечно, своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий», — сказала она.

По словам вице-премьера, всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями.

21 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса.

За день до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждается возможность локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Он отметил, что накопленный объем медицинской прочности в России позволяет обойтись без радикальных мер.

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По последним данным, в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровели 1 158 940 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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