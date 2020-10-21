В Кремле заявили об отсутствии планов по локдауну

В Кремле не обсуждается возможность локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Об этом 21 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отсутствие таких планов связано с тем, что к настоящему моменту удалось нарастить запас средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также наладить инфраструктуру и систему здравоохранения. Всего этого не было весной, подчеркнул Песков.

«Сейчас проделанная работа уже дала свои результаты. Система готова выдерживать то давление, которое на нее сейчас оказывается эпидемией», — сказал Песков.

Ранее, 4 сентября, стало известно, что 45% россиян выступили за повторное введение нерабочих дней при ухудшении эпидситуации.

В телеобращении 25 марта, посвященном борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. 2 апреля глава государства выступил с новым обращением к населению, продлив режим нерабочих дней до 30 апреля. 28 апреля президент решил продлить режим нерабочих дней до 11 мая включительно.

По данным на 21 октября, в России выявлен 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах, из которых 15,7 тыс. — за последние сутки. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровел 1 096 560 человек.

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