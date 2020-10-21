Путин заявил об отсутствии планов по жестким мерам из-за COVID-19

Власти России не планируют вводить жесткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса. Об этом в среду, 21 октября, заявил президент РФ Владимир Путин.

«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать и у правительства нет планов этого делать», ― сказал он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства отметил, что необходимо разворачивать вакцинацию против COVID-19 по всей стране, а также соблюдать меры предосторожности. Кроме того, Путин подчеркнул, что рост смертности от коронавируса, который наблюдается в России, связан в том числе и с более тщательной фиксацией причин смерти.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждается возможность локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Он отметил, что накопленный объем медицинской прочности в России позволяет обойтись без радикальных мер.

20 октября в Минздраве сообщали, что увеличение количества выявляемых случаев заражения COVID-19 в России может продолжаться еще 2–3 недели, затем ситуация будет стабилизироваться.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.

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