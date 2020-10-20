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В Минздраве допустили рост выявляемых случаев COVID-19 в течение 2-3 недель

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Увеличение количества выявляемых случаев заражения COVID-19 в России может продолжаться еще 2–3 недели, затем ситуация будет стабилизироваться. Об этом заявил во вторник, 20 октября, главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

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«Как долго он (рост заболеваемости) продлится, довольно сложно прогнозировать, потому что мы впервые вошли в эпидемический сезон подъема ОРВИ <...>. Мы надеемся, что продолжение роста будет недлительное. Но мы надеемся, что это будут 2–3 недели, может быть», — цитирует Чуланова ТАСС.

За прошедшие сутки в России выявлено 16 319 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах. Умерли 269 человек, вылечились 9704 человека.

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Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в Москве (4999), Санкт-Петербурге (695) и Московской области (426).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровел 1 085 608 человек.

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