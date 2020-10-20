В Минздраве допустили рост выявляемых случаев COVID-19 в течение 2-3 недель

Увеличение количества выявляемых случаев заражения COVID-19 в России может продолжаться еще 2–3 недели, затем ситуация будет стабилизироваться. Об этом заявил во вторник, 20 октября, главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Как долго он (рост заболеваемости) продлится, довольно сложно прогнозировать, потому что мы впервые вошли в эпидемический сезон подъема ОРВИ <...>. Мы надеемся, что продолжение роста будет недлительное. Но мы надеемся, что это будут 2–3 недели, может быть», — цитирует Чуланова ТАСС.

За прошедшие сутки в России выявлено 16 319 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах. Умерли 269 человек, вылечились 9704 человека.

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в Москве (4999), Санкт-Петербурге (695) и Московской области (426).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровел 1 085 608 человек.