Прямой эфир
Сюжет:

Лукашенко заявил об отсутствии друзей у России и Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У России и Белоруссии нет друзей. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД.

Разговор по ушам: почему ЕС ограничился санкциями против Белоруссии
Решений по поводу Турции и России на саммите не приняли

«Мы с президентом России, видя это, жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой. Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас — у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко — других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал, что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Всё произошло» — цитирует Лукашенко БелТА.

Он добавил также, что «Беларусь никогда не отворачивалась от России и никогда не отвернется от нее».

«Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата, и будут к нам относиться как к младшему брату, защищая, поддерживая (так, как поступил Путин в это сложное время), мы никогда не то что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул особый характер отношений и общность народов Белоруссии и России.

«Россия — это наше, русские люди — это наше. Мы абсолютно от них ничем не отличаемся. Да, это две страны. Это две квартиры (одна большущая, вторая поменьше), где живут самостоятельно две семьи, но произраставшие из одного корня», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что белорусы будут сражаться за свою землю до конца. Свои слова он адресовал тем, кто «пытается анализировать обстановку в стране».

Ранее в этот день Лукашенко заявил о готовности мобилизовать все силы для защиты страны. Он добавил, что в современном мире войны начинаются с расшатывания государства изнутри.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020