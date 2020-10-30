Лукашенко заявил об отсутствии друзей у России и Белоруссии

У России и Белоруссии нет друзей. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД.

«Мы с президентом России, видя это, жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой. Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас — у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко — других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал, что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Всё произошло» — цитирует Лукашенко БелТА.

Он добавил также, что «Беларусь никогда не отворачивалась от России и никогда не отвернется от нее».

«Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата, и будут к нам относиться как к младшему брату, защищая, поддерживая (так, как поступил Путин в это сложное время), мы никогда не то что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул особый характер отношений и общность народов Белоруссии и России.

«Россия — это наше, русские люди — это наше. Мы абсолютно от них ничем не отличаемся. Да, это две страны. Это две квартиры (одна большущая, вторая поменьше), где живут самостоятельно две семьи, но произраставшие из одного корня», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что белорусы будут сражаться за свою землю до конца. Свои слова он адресовал тем, кто «пытается анализировать обстановку в стране».

Ранее в этот день Лукашенко заявил о готовности мобилизовать все силы для защиты страны. Он добавил, что в современном мире войны начинаются с расшатывания государства изнутри.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.