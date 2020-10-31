Отдыхать без спроса: туристической отрасли предрекли спад до 2022 года

Спрос на международные путешествия на фоне введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений обвалился в этом году на 70%, подсчитали эксперты ООН. Начало восстановления востребованности туристических услуг специалисты предвидят лишь в III квартале будущего года — и речь идет об оптимистичном сценарии. В поисках новых возможностей в условиях пандемии турфирмы и другие профильные организации во многих странах идут на весьма нетривиальные меры, надеясь привлечь путешественников. «Известия» разбирались в ситуации.

Ограничения на путешествия, введенные в качестве одной из мер в рамках глобальной борьбы с распространением COVID-19, стали причиной резкого сокращения объема международных пассажирских перевозок — за первые восемь месяцев снижение составило 70%. Такие цифры на этой неделе привели эксперты Всемирной туристской организации (ЮНВТО) — специализированного учреждения в системе ООН.

Обещанного два года ждут

В традиционно самые загруженные месяцы — июль и август, на которые приходится пик летнего сезона в Северном полушарии, объем международных перелетов сократился на 81 и 79% соответственно, подсчитали специалисты. Снижение объема перевезенных пассажиров за первые восемь месяцев составило 700 млн человек. Экспортные доходы от международного туризма за этот же период снизились на $730 млрд, что «более чем в восемь раз больше сокращения рынка, которое фиксировалось после глобального финансово-экономического кризиса 2009 года», добавляют эксперты.

Отдыхать без спроса Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini

С учетом того что уже осенью многим странам пришлось вернуть отмененные было ограничения из-за роста заболеваемости, прогнозы на восстановление туристической отрасли выглядят пока тоже не слишком оптимистично. Так, большинство экспертов ЮНВТО считают, что тренд на возобновление популярности международного туризма проявится лишь в III квартале будущего года (при этом почти каждый пятый специалист организации полагает, что это произойдет и вовсе только в 2022 году). На «доковидный» уровень начала 2019-го отрасль вернется не раньше чем через два года — в 2023-м.

«Беспрецедентный спад (в сфере международного туризма) имеет крайне серьезные социально-экономические последствия, на кону — судьба миллионов рабочих мест и компаний, — отмечает генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили. — Сложившаяся ситуация демонстрирует экстренную необходимость в перезапуске туристической сферы, которая должна проводиться в надлежащее время и скоординированно».

Опасный карантин

О тяжелейших экономических и социальных последствиях для сферы путешествий и туризма предупреждает и одно из наиболее влиятельных профильных объединений — Всемирный совет по путешествиям и туризму. Согласно его оценке, обнародованной 30 октября, при сохранении действующих из-за эпидемии ограничений отрасль потеряет порядка 174 млн рабочих мест. В июне совет называл еще более пугающую цифру — 197 млн, но ситуация скорректировалась благодаря мощному восстановлению спроса на внутренние перелеты в Китае.

Отдыхать без спроса Фото: Global Look Press/CTK/David Tanecek

По прогнозу совета, в случае если ограничения на путешествия останутся в силе, это может привести к тому, что снижение вклада туристической отрасли в глобальный ВВП в этом году составит $4,7 трлн. По сравнению с 2019 годом снижение поступлений в этой сфере в мировом масштабе составит 53%. Как заявила президент организации Глория Гевара, «восстановление сектора еще больше отдалится, а число попадающих под сокращение рабочих мест еще больше увеличится, если на смену карантину не придет оперативное и рентабельное с экономической точки зрения тестирование в аэропортах на вылете».

Наиболее тяжелый удар, по оценкам экспертов ООН, COVID-19 нанес по туристической индустрии Азиатско-Тихоокеанского региона: там число прибывающих иностранных посетителей обвалилось на 79%. Страны региона сейчас крайне осторожно и постепенно пытаются открывать границы, но процесс этот быстрым быть не может: власти опасаются новых вспышек инфекции, поскольку коронавирус уже доказал, что предугадать пути его распространения не всегда возможно.

Впрочем, вынужденный простой можно превратить в преимущество. «В тот период, когда у вас 19 млн туристов, нет времени на развитие и инновации, — признался в беседе с CNBC исполнительный директор Сингапурского совета по туризму. — Сейчас настало время, чтобы углубить имеющиеся знания и получить новые навыки в цифровизации, бесконтактных способах работы, в тех возможностях, которые дает виртуальная реальность».

Отдыхать без спроса Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Berg

Одна из технологий, ставших особенно актуальными в месяцы пандемии, была разработана компанией GTRIIP и уже тестируется в отелях Сингапура, Таиланда, Макао и Японии. Их цифровая платформа позволяет гостям бесконтактным способом, при помощи смартфона без отдельного приложения регистрироваться в гостиницах. «Юго-Восточная Азия и в целом Азиатско-Тихоокеанский регион серьезно нацелены на инновационное развитие, прежде всего потому, что это быстроразвивающийся рынок», — отмечает в связи с этим глава GTRIIP Максим Тинт.

«Внутренним рынком нельзя пренебрегать»

Вполне возможно, что по мере отступления коронавируса ставку страны Азии, как, впрочем, и страны в других регионах мира, будут делать прежде всего на развитие внутреннего туризма. Введенные в разгар пандемии запреты на международные перелеты и закрытие границ заставили многих в отрасли задуматься о поиске альтернативных, более надежных и стабильных источников дохода от туристического потока.

У стран Азии здесь есть и значительный внутренний потенциал, и солидный опыт. Например, в Индонезии в прошлом году, согласно данным Центрального статистического агентства страны, было почти 283 млн внутренних туристов — при том, что иностранных гостей в тот же год прибыло лишь 16,1 млн.

Джеймс Гилд, специалист по вопросам торговли, финансов и экономического развития Юго-Восточной Азии, например, полагает, что «любая экономика, которая становится слишком зависимой от нескончаемого потока иностранцев, оказывается уязвимой для внешних шоков, таких как пандемии или природные катаклизмы». Сейчас эпидемия COVID-19 «помимо прочего указала на границы приоритизации внешних потоков — торговых, туристических, инвестиционных — в качестве двигателей роста в ущерб потокам внутренним», пишет специалист в статье для The Diplomat.

Отдыхать без спроса Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Algi Febri Sugita

По оценке Гилда, «внутренний рынок — это не то, чем следует пренебрегать до тех пор, пока в экстремальные периоды он не превращается в последнюю надежду». Возможности внутреннего туризма «следует в более широком контексте рассматривать как часть сбалансированного подхода к экономическому развитию с тем, чтобы при необходимости местные потребители смогли вытащить экономику из застоя, не дожидаясь возобновления работы международных аэропортов», отмечает эксперт.

О потенциале внутреннего туризма свидетельствуют и результаты исследования, проведенного по заказу сервиса для краткосрочной аренды частного жилья Airbnb. Согласно этому исследованию, проведенному в США, 62% опрошенных планируют проводить отпуск сравнительно недалеко от дома — там, куда можно добраться на машине. Эта ситуация разительно контрастирует с прошлым годом — тогда самыми желанными пунктами назначения американцы называли такие города, как Париж, Лондон и Рим.

«Казахстан? Вери найс!»

Для стимулирования интереса к поездкам профессионалы туристической сферы идут подчас на довольно нетривиальные шаги. Так, компания Kazakh Tourism, «дочка» министерства культуры и спорта Казахстана, решилась на весьма нестандартный подход к продвижению отрасли. В своем Instagram она разместила видео, состоящее из четырех коротких рекламных роликов со слоганом Very nice! — фирменной фразой Бората, персонажа комика Саши Барона Коэна. Речь идет о знаменитом Борате Сагдиеве — вымышленном казахстанском журналисте, главном герое фильма 2006 года, который в республике был запрещен.

Отдыхать без спроса Кадр из фильма «Борат 2» Фото: Four by Two Films

23 октября этого года вышла вторая часть картины «Борат 2», а 26-го Kazakh Tourism опубликовала видео, хотя многие ожидали, что власти вновь выступят против комедии. «Казахстан? Вери найс!» Все иностранные туристы, побывавшие в нашей щедрой и прекрасной стране, едины в своем мнении — это великолепные виды гор, степей, песков, озер, соседствующие с современными городами <...>. «Вери найс», — говорят туристы, пробуя невероятный микс из блюд всей Центральной Азии на свадьбе, на которую их пригласили просто так, потому что в нашей стране гостям всегда рады» — гласит подпись к посту Kazakh Tourism.

По мнению зампреда правления компании Кайрата Садвакасова, во время пандемии коронавируса, когда туристические поездки фактически приостановлены, любые упоминания Казахстана в прессе пойдут стране только на пользу. Даже если страна упоминается в не самом лучшем свете. «Мы бы очень хотели поработать с Коэном или даже пригласить его поснимать здесь», — отметил он.

Тем не менее в день выхода фильма группа алмаатинцев пришла к генконсульству США с требованием запретить показ «Бората 2». В МИД республики отметили, что «граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами», а народ и госсимволы Казахстана подвергаются насмешкам «в провокационных целях».