В Минздраве опровергли дефицит жизненно важного лекарства «Клексан»

Министерство здравоохранения России опровергло нехватку жизненно важного лекарственного препарата «Клексан». Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в Минздраве, медицинские организации полностью обеспечены лекарством, которое применяется при терапии коронавирусной инфекции. Кроме того, в запасах медицинских учреждений есть аналоги «Клексана».

В ведомстве отметили, что отсутствие препарата в аптеках связано с повышенным спросом на него из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако Минздрав держит ситуацию под контролем.

«Отметим, что данный препарат в первую очередь используется в комплексной терапии пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в стационарных условиях. Поэтому все медицинские организации полностью обеспечены «Клексаном» и его аналогами, а также имеют их необходимый запас» — отметили в пресс-службе.

Также в Минздраве заверили, что запасы лекарственного препарата есть на складах дистрибьюторов. По данным ведомства, последняя поставка «Клексана» была 22 октября.

Ранее появилась информация, что «Клексан» «Кленикс», «Анфибра», «Фленокс нео», «Гемапаксан» и ряд других аналогичных препаратов пропали из аптек некоторых регионов, в том числе Москвы и области.

Как рассказал РБК гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк, продажи «Клексана» в октябре в России упали на 27% по сравнению с октябрем прошлого года.

«Просто препарата нет физически. Или он есть, но на складах и из-за проблем с маркировкой не может быть продан», — сказал он.

В середине октября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лекарственные препараты, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции, будут внесены в список жизненно важных. Соответственно, цены на них пересмотрят.

Недавно 27 октября депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обеспечивать россиян лекарствами от COVID-19 за счет федерального бюджета.