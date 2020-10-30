Кино будет: как пандемия может продвинуть отечественные фильмы

Пока Роспотребнадзор не собирается закрывать кинотеатры, сейчас это прерогатива глав регионов, сказали «Известиям» в ведомстве. Правительство же в этом году выделит 4,2 млрд рублей на поддержку российских кинотеатров. Тем не менее, количество зрителей уже два уикенда подряд не превышает миллиона, и выручка падает. «Известия» изучили положение дел в отрасли, рассмотрели мировые тенденции и пришли к выводу, что даже в ситуации пандемии у участников рынка есть шанс продвинуть отечественное кино.

Катастрофа в цифрах

На этой неделе на заседании Совета по культуре и искусству президент России Владимир Путин предложил поддержать «те предприятия и в том объеме, которые прокатывают именно российские фильмы». Это стало ответом на печальную статистику кинопоказа, которую озвучил советник главы государства по кульстуре Владимир Толстой.

После весеннего карантина не открылись 15% кинотеатров, сообщил он. К концу нынешнего года эти потери могут составить уже 40% , считает Владимир Толстой. По итогам 2020 года доходы кинотеатральной сети сократятся на 60%, в денежном выражении это примерно 35 млрд рублей , отметил советник.

При этом падает посещаемость тех кинотеатров, что продолжают работать. К середине сентября она достигла пикового значения после карантина – 1,6 млн зрителей за уикенд, но сейчас снизилась вдвое и уже две недели держится в районе 0,7-0,8 млн за уикенд, или приблизительно 1 млн за неделю. Среднее количество зрителей на сеансе — 5-15 человек.

Кино будет Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции. 27 октября 2020 Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Правительство сможет выделить на поддержку кинотеатров 4,2 млрд рублей, уточнял на заседании Владимир Толстой. Как сообщил «Известиям» источник в Минэкономразвития, возможно, эти деньги будут распределены между кинотеатрами, дистрибьюторами и производителями.

При этом Роспотребнадзор не будет закрывать кинотеатры, оставив это решение на усмотрение глав регионов, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Пока что мультиплексы, которые приносят основную часть выручки от кинопоказа, держат открытыми только часть залов, да и те полупустые.

— В ряде мегаплексов мы ограничили количество работающих залов, поскольку они рассчитаны на принципиально другой поток зрителей, — подтвердила президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Но пока возможность есть, все наши кинотеатры останутся открытыми и будут ждать зрителей.

Кинотеатры держатся на желании делать искусственное дыхание собственному бизнесу, считает владелец региональной сети кинотеатров «Люмен Фильм» Павел Поникаровский.

— Мы существуем в условиях падения выручки в районе 80% в сравнении с октябрем 2019 года, — отметил он. — Никакая бизнес-модель такого не предусматривала, точка безубыточности находится гораздо выше, чем выручка, которую мы сегодня имеем.

График релизов на оставшиеся в этом году месяцы пока предвещает немного хорошего в плане привлечения зрителей: производители не хотят рисковать дорогостоящей продукцией. В декабре, под Новый год, традиционно стоят отечественные суперблокбастеры типа «Серебряных коньков», «Огня» и сиквела «Последнего богатыря», но и они легко могут уйти на другие даты. Зарубежных блокбастеров в ближайшее время не предвидится.

Восток-Запад

Насколько положение дел в России коррелируется с ситуацией в мире? В США ряд сетей предпочли временно закрыться, потому что без блокбастеров в репертуаре им не хватит денег даже на оплату аренды. Возможно, не все их кинозалы смогут вернуться к работе, когда новинки больших студий все же доберутся до американских экранов.

Если до карантина существовало приличное «окно» между кинопрокатом фильмов и их выходом в Сети, то обеспокоенные производители за этот год его фактически уничтожили. Сначала «Тролли: Мировой тур» вышли одновременно онлайн и в кино, потом «Дисней» решил выпустить «Мулан» сразу на своем стриминге Disney+, вообще минуя кинотеатры. Та же участь ждет пиксаровский блокбастер «Душа». Правда, и для «Мулан», и для «Души» предусмотрен прокат в странах, где нет Disney+, в частности, в России. Но «Мулан» у нас вышла через неделю после появления онлайн, а «Душа» стартует в России с месячным запозданием: на Disney+ она будет уже 25 декабря, а на большом экране – 21 января. На практике это означает, что большинство потенциальных зрителей мультика в России скачают и посмотрят фильм уже в новогодние праздники. Да и сам «Дисней» срочно переформатирует структуру компании так, чтобы акцент делался на онлайн-продукцию и ее продвижение.

Кино будет Кадр из мультфильма «Душа» Фото: Дисней Студиос

Компания Christie запатентовала технологию, которая позволит кинотеатрам вести трансляции прямо на дом. То есть зритель покупает билет в кино, но фильм смотрит дома. Предполагается, что так кинотеатры смогут заработать хоть что-то.

Италия закрыла свои кинотеатры на новый карантин, перед этим так же поступили Чехия и Словакия. Теперь настал черед Франции и Германии. Вероятно, за ними последуют другие государства.

При этом на Востоке ситуация с кинопоказом совсем другая. Китай занял первое в мире место по кассе за 2020 год — она уже превысила 2 млрд долларов. Только с 1 по 8 октября кинотеатры Поднебесной продали кинобилетов на сумму 586 млн. Среди американских релизов там наиболее успешны «Плохие парни навсегда» (427 млн), среди отечественных — «Мой народ, моя Родина» (365,2 млн). Причем власти разрешают продавать в залы не более 75% билетов, чтобы была дистанция.

В Японии только что вышло аниме «Клинок, рассекающий демонов: бесконечный поезд», и оно за первые три дня проката собрало 44 млн долларов. Сейчас национальный бокс-офис мультфильма перевалил за 100 млн. Хорошие показатели у Южной Кореи: касса прошлого уикенда там на 500 тыс. долларов выше российской, приблизительно 2,7 млн долларов. А в августе она однажды подпрыгнула до 13,5 млн долларов: это вышел местный боевик «Избави нас от лукавого».

Камо грядеши?

В какую сторону двинуться российской индустрии показа – вопрос неочевидный. С одной стороны, мы, как и весь мир, сидим на игле американских блокбастеров и без них испытываем сильнейшую финансово-идеологическую ломку. Иначе говоря, кажется, что без такого рода релизов нет повода идти в кино. С другой стороны, задается вопросом в беседе с «Известиями» главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев, непонятно, почему мы вслед за азиатскими соседями не превращаем эту ситуацию в повод для продвижения национального продукта. Почему российские производители начали переносить свои релизы по примеру Голливуда – значит, они в них не верят? Именно сейчас можно было бы доказать, что наше кино более чем состоятельно, а оно на самом деле оказалось неконкуретоспособно — при всех выделенных на него госсредствах. И аргумент, что народ не ходит, не работает, потому что он на самом деле продолжает покупать билеты.

Кино будет Продажа билетов в кассе кинотеатра Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Возможно, какое-то количество кинотеатров и закроется, — рассуждает Александр Нечаев, — но понятно, что это будет не 30%, как нас пугали, а меньше. Сейчас они на голодном пайке, но очевидно, что спад зрителей прекратился и он сохранится в любом случае на уровне приблизительно 700-800 тыс. в неделю.

Отметим, за этот год российские кинотеатры перепробовали многие варианты выживания. Павел Поникаровский одним из первых открыл драйв-ин — он функционирует и сейчас, хотя интерес публики по сравнению с весной снизился. Сеть КАРО продавала продукцию кинобаров онлайн. Многие сети развивали системы лояльности. Но сегодня на первый план вышло снижение арендной платы, потому что существенная часть кинотеатров находится на территории торговых центров. Там, где владельцы ТЦ идут навстречу и снижают или замораживают аренду, киноплексы функционируют. Это чаще всего и происходит, потому что кинотеатр привлекает покупателей в магазины рядом, и никто не заинтересован в его закрытии.