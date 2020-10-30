Ведьмины дела: в прокате стартуют «шабаши» на любой вкус

Роберт Земекис, Иван Капитонов, Ксения Ратушная и Владимир Мирзоев по-разному представляют себе опасных женщин с мистическими способностями. Тем интереснее будет наблюдать, как фурии станут сражаться за зрительский кошелек в условиях пандемии. «Известия» выбрали самые интригующие киноновинки уикенда, и оказалось, что у них много общего.

«Ведьмы»

Английский писатель ХХ века Роальд Даль сегодня один из самых востребованных в кинематографе. За постановки по его произведениям берутся самые именитые авторы, и фильмы получаются каждый раз как минимум интересные . «Чарли и шоколадная фабрика» Тима Бертона, «Бесподобный мистер Фокс» Уэса Андерсона, «Большой и добрый великан» Стивена Спилберга — это всё только за последние годы. Не так давно в российский прокат вышел мультик «Сказки Серого Волка», тоже по Далю. Теперь настала очередь Роберта Земекиса — между прочим, режиссера «Назад в будущее», «Форреста Гампа», «Изгоя» и «Рождественской истории».

Весь сюжет «Ведьм» Земекиса тянет на короткометражку, но его лаконизм и простота дают режиссеру свободу поиграться с антуражем и прописать более тщательно персонажей этой довольно локальной истории. Действие происходит в конце 1960-х годов. Чернокожий мальчик-сирота со своей бабушкой селятся в респектабельном отеле на морском побережье, потому что в их городке якобы орудуют ведьмы. Бабушка — большая специалистка по ведьмам, она знает про них всё, постоянно рассказывает о них и даже носит с собой антиколдовской реквизит. Каково же изумление мальчика, когда он случайно попадает на большой симпозиум ведьм, который на беду проходит как раз в этом отеле. И самая главная из них для начала превращает его в мышь. Теперь надо победить ведьму и сорвать ее заговор против детей всего мира.

Черный юмор Даля и некоторые эффекты Земекиса делают этот фильм не то чтобы в полной мере семейным. Когда как всегда бесподобная Энн Хэтэуэй начинает на глазах превращаться в зловещую инфернальную тварь, это показано настолько натурально, что и взрослому потом по ночам сниться будет. Так что детям до 12 лучше воздержаться, зато остальные получат массу удовольствия.

Режиссер: Роберт Земекис

В ролях: Джазир Бруно, Октавия Спенсер, Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи, Крис Рок

«Дедушка нелегкого поведения»

Как-то странно писать о выходе этой картины в прокат, потому что в прошлый уикенд она уже стала безусловным лидером по сборам в России. Дело в том, что превью-прокат, который начался неделю назад, был таковым только номинально: фильму была отдана почти пятая часть всех сеансов, так что он легко обошел конкурентов. Вопрос в том, удастся ли картине удержаться на первом месте после полноценного старта, потому что «Ведьмы» — релиз куда более яркий и авторитетный, а аудитория у фильмов примерно одинаковая.

«Дедушка» — вариация на тему «Трудного ребенка» и «Один дома». Деда с плохим характером сын перевез жить в свой дом, но поскольку комнат мало, то старику отдали детскую, а живущего там подростка переселили на чердак. А тот не захотел мириться с таким безобразием и объявил дедуле войну. Но у деда не только внешность Роберта Де Ниро. Он крепкий орешек и сдаваться не собирается.

Режиссер: Тим Хилл

В ролях: Роберт Де Ниро, Оакс Фигли, Кристофер Уокен, Ума Турман, Джейн Сеймур

«Вдова»

Продюсеру Ивану Капитонову не дает покоя саспенс триллера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Поэтому в «Яге» играли те же актеры, Алексей Розин и Марьяна Спивак, причем опять мужа и жену, а сюжет был построен вокруг исчезновения ребенка. Теперь выходит «Вдова», и тут главные действующие лица — волонтеры, которые ищут в лесу подростка. При этом их действия подаются в документальном ключе, что было свойственно и фильму Звягинцева. Так авторское кино на наших глазах формирует дискурс хоррора, и наблюдать за этим процессом очень интересно.

Как бы то ни было, волонтеры здесь находят вовсе не мальчика, а обнаженную немолодую женщину в предсмертном состоянии. Ей повезло, потому что в этих местах давно начали обнаруживать трупы голых людей. Несчастной оказали первую помощь, попытались вывезти из леса, но не тут-то было. Началась мистика с фольклорным оттенком. Интересно сравнить этого эпигона «Ведьмы из Блэр» с сериалом «Территория», где всё очень похоже, только растянуто на несколько часов. Возможно, впору говорить о тренде, причем вполне востребованном.

Режиссер: Иван Минин

В ролях: Виктория Потемина, Анастасия Грибова, Маргарита Бычкова

«Аутло»

Самый скандальный релиз недели, «Аутло», уже превратился в легенду и даже манифест. Сначала его показали на МКФ «Дух огня» в Ханты-Мансийске, и фестиваль потом замучили бесконечными проверками, даже почему-то оштрафовали за демонстрацию картины, которой Минкультуры выдало прокатное удостоверение. Потом в Москве несколько площадок отказалось от предпрокатных показов ленты. ЛГБТ-активисты уже высказались о ней с негодованием.

Фильм действительно сам вызывает огонь на себя — хотя бы потому, что начинается с дикой оргии, участники которой представляют узнаваемые социальные типажи. Оргиями руководит некая девица — ее «крышует» влиятельный в данном городе человек. Из-за этого полиция закрывает глаза на ее выходки, даже если они оборачиваются уголовщиной вплоть до убийств. Так вот, эта девушка по кличке Аутло влюбляется в старшеклассника, лидера молодежной банды, любвеобильного и своенравного. Его играет восходящая звезда Глеб Калюжный. В него же тайно влюбляется одноклассник — исполнителя роли Виктора Тарасенко уже прозвали русским Тимоти Шаламе. Такой вот извращенный треугольник, который осложняется тем фактом, что у парня есть девушка. В параллельной сюжетной линии генерал неожиданно для себя заводит роман с дрэг-квин из местного притона, ставя на кон карьеру и жизнь.

В общем, это молодое, радикальное, но в сущности вполне безобидное высказывание (ближайшие аналоги — «Нирвана» и «Зимний путь») почему-то заставило многих ломать копья и сделать его уже почти культовым релизом. Прокат будет ограниченным, зато в разных городах, хотя понятно, что основную аудиторию такого рода кино должно собрать в столицах.

Режиссер: Ксения Ратушная

В ролях: Виктор Тарасенко, Елизавета Кашинцева, Евгений Шварцман, Глеб Калюжный, Сергей Епишев

«Надя пошла за водкой»

Владимир Мирзоев уже много лет ухитряется создавать суперактуальное и при этом художественное кино, которое неизменно получает высокую оценку критики, но уклоняется от разного рода цеховых объединений. Его фильмы трудно увидеть на главных фестивалях страны, но они бьют настолько метко, что надолго западают в подсознание зрителей. «Борис Годунов», «Ее звали Муму», веб-сериал-антиутопия «Неправильные», «Этюды о свободе» — всё это результат серьезной рефлексии над современностью и демонстрацией ее с не самой приглядной стороны.

Так и в фильме «Надя пошла за водкой», который вырос из короткометражки «Русская смерть» из альманаха «Время женщин». Евгений Цыганов играет несчастного в браке мужчину, его жена (Яна Троянова) ни во что его не ставит. Он сильно пьет, кризис среднего возраста у него дошел до крайнего предела. И тут ему встречаются две сестры, Надя и Валя. Они решают помочь бедному мужику решить проблемы с женой, и начинается невеселая, но слишком узнаваемая трагикомедия с бытовым хамством, осенней тоской и упомянутой в названии водкой.

Режиссер: Владимир Мирзоев

В ролях: Евгений Цыганов, Евгения Соляных, Надежда Игошина, Яна Троянова