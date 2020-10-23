Ушли на глубину: порно, теракт, резня и другие темы новых фильмов

Если «всё течет», то нужно просто «глубже». Если погибли люди, надо собраться и вспомнить это посекундно. Если женщина делает добро, ее придется посадить в тюрьму. Если ребята купили спайс, несдобровать всем. А если мать решила уйти из жизни — быть большой ссоре. В новинках проката одна тема больнее другой. «Известия» выбрали самые острые и бескомпромиссные из них.

«Глубже!»

Зрительский хит «Кинотавра» новая работа Михаила Сегала («Рассказы», «Кино про Алексеева») нравится буквально всем — и критикам, и непрофессиональной аудитории. Это хулиганская комедия «со смыслом»: молодого режиссера-перфекциониста выгоняют из театра, ему предлагают в качестве халтурки снять порно, но он настолько интеллектуально и тонко подходит к новой работе, что его фильмы становятся суперхитами во всем мире.

Если бы всё ограничилось этим, быть бы картине обычной авантюрной комедией. Но Сегал идет дальше: идея главного героя, что надо и играть, и снимать, и вообще всё делать «глубже», привлекает внимание властей. Героя отправляют консультировать центральные ТВ-каналы и в конце концов изобретенное им «глубокое порно» становится важнейшим трендом мировой поп-культуры и политики: пародийный гротеск Сегала уже расходится на цитаты.

Режиссер: Михаил Сегал

В ролях: Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Игорь Угольников, Игорь Верник, Семен Трескунов

«Конференция»

Иван И. Твердовский к 31 году является уже почти мэтром авторского кинематографа, с несколькими сотнями наград на фестивалях по всему миру. «Конференция» — его четвертый полный метр, но уже с «коротышами». Твердовский прославился как провокатор и эстет, балансирующий на грани игрового и неигрового кино.

В «Конференции» герои собираются в зале Театрального центра на Дубровке, чтобы воскресить в памяти все события печально известного теракта. Выжившие тщательно вспоминают каждую деталь, а рядом с ними сидят надувные манекены — вместо погибших близких. При этом среди актеров фильма есть те, кто действительно был в те дни на «Норд-Осте», а свидетельства приближены к документальным. Так сюжет «Конференции» постепенно превращается в акцию, абсурдистский перформанс, выходит за пределы экрана. Все сквозные темы Твердовского здесь присутствуют в полной мере, а на первом плане — тотальная и неискупимая вина старшего поколения перед младшим, вечное экзистенциальное предательство матерями своих сыновей и повсеместное лицемерие «взрослых» в сочетании с наивностью и чистотой «детей».

Режиссер: Иван И. Твердовский

В ролях: Наталья Павленкова, Ольга Лапшина, Ксения Зуева, Олег Феоктистов, Ян Цапник

«Доктор Лиза»

Про Елизавету Глинку снято немало хороших документальных картин, ее дневники изданы как отдельная книга — и не верится, что всё это мог действительно вот так пережить обычный человек, да еще и внешне хрупкая маленькая женщина. Игрового фильма очень не хватало, теперь он появился — усилиями вдовца Глеба Глинки, режиссера Оксаны Карас и актрисы Чулпан Хаматовой.

Это один день из жизни Доктора Лизы. Глинка празднует годовщину свадьбы. Но так уж случилось, что это среда — значит, надо ехать на Павелецкий вокзал и кормить бездомных, как всегда. А еще нужно достать морфин для некурабельной девочки и еще миллион всего . Как назло, именно в этот день Лизу «заказали» циничному следователю, который должен вскрыть все «нарушения» Глинки и посадить ее в тюрьму. Или хотя бы сделать так, чтобы деятельность доктора прекратилась. Весь этот детективно-триллеровый сюжет — повод хотя бы отчасти понять, как жила эта героическая русская женщина XXI века. Но ясно, что тут и нескольких полных метров было бы мало.

Режиссер: Оксана Карас

В ролях: Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Евгений Писарев, Анджей Хыра, Алексей Агранович, Татьяна Догилева, Елена Коренева, Тимофей Трибунцев

«Спайс Бойз»

В 2014 году в Гомеле молодые наркоманы под кайфом искалечили друг друга. Им казалось, что это очень весело. Об этой «шутке» тогда много писали, а сейчас выходит черная комедия-слэшер, и сценарий написан под впечатлением от тех событий. Главные герои — Колбаса, Чистый и Ламбада. Как и во многих хоррорах, им в распоряжение достался отдельно стоящий дом, где обязательно должны были появиться симпатичные девушки.

Дальше начинается вечеринка, плавно переходящая в резню, потому что парни сильно накачались наркотиками. Всё по канонам жанра. Чтобы не раскрывать детали сюжета, упомянем лишь несколько фактов. Один из героев ходит исключительно в семейных трусах и с собачьей шкурой на голове, хотя на улице зима. В съемках принимала участие реальная чемпионка мира по кикбоксингу, и ее партнеру досталось очень прилично, хотя она старалась не бить сильно. А сыгравший криминального авторитета Лося артист, вспоминая съемки, нервно смеется: за всю карьеру его персонажам никогда не отрубали ногу, но в этот раз пришлось «пострадать» ради искусства.

Режиссер: Владимир Зинкевич

В ролях: Маргарита Аброськина, Александр Головин, Александр Тарасов, Владимир Аверьянов, Анна Андрусенко, Михаил Горевой

«Черный дрозд»

Ремейк фильма «Тихое сердце» Билли Аугуста, за роль в котором Паприка Стеэн получила приз в Сан-Себастьяне. Американская версия довольно точно следует оригиналу, поэтому большой вопрос, какой фильм лучше. В России всё равно смотрят картины в дубляже, так что разницу заметят не все. Как бы то ни было, датская лента у нас в кино не выходила, поэтому «Черный дрозд» может вызвать интерес аудитории. По настроению и атмосфере он ближе всего к «Августу» Джона Уэллса: тоже великолепный актерский ансамбль, с качественными «выходами» прекрасных артистов разных поколений, проработанный драматический сюжет с неожиданными поворотами и всё в меру сентиментально. Словом, отличная, качественная семейная драма.

Идет празднование Рождества, собрались все родственники, но на улице лето. А всё дело в том, что смертельно больная мать семейства (Сарандон) решила уйти из жизни добровольно. Чтобы не мучиться. Но примирение, ради которого съехались члены большой семьи, не состоялось : всплывают старые обиды и счеты, начинаются истерики, взаимные обвинения, открывается горькая правда — всё для того, чтобы зритель не заскучал ни на секунду. Пусть всё это выглядит несколько театрально, зато в кадре сразу много замечательных актеров. Правда, в Сан-Себастьяне, где эта картина тоже была в конкурсе, в этот раз так ничего и не дали.

В ролях: Сьюзен Сарандон, Кейт Уинслет, Миа Васиковска, Сэм Нил, Рэйн Уилсон, Линдси Дункан