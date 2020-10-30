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КС Украины увидел в законопроекте Зеленского признаки госпереворота

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Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что увидел в законопроекте президента страны Владимира Зеленского признаки конституционного переворота. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает «РБК Украина».

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«Законопроект [Зеленского] имеет признаки конституционного переворота в Украине. Почему просто указом не распустить суд? Коллективную ответственность никто нести не должен», — сказал Тупицкий.

Речь идет о законопроекте, зарегистрированном днем ранее в Верховной раде. Целью процедуры является предотвращение «узурпации власти судьями КС».

Ранее в пятницу Тупицкий рассказал, что он был вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), однако не собирается на него идти.

В свою очередь, в ГБР еще 29 октября сообщили, что следствие расследует причастность главы КС к совершению преступлений в составе преступной организации.

В тот же день Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с отменой Конституционным судом страны ряда антикоррупционных норм.

Кроме того, несколько сот человек у здания Конституционного суда в Киеве потребовали привлечь к ответственности судей, признавших неправомерной значительную часть положений закона о предотвращении коррупции.

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