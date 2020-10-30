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На митинге в Киеве потребовали привлечь к ответственности судей КС

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Несколько сот человек у здания Конституционного суда (КС) в Киеве потребовали привлечь к ответственности судей, ранее признавших неправомерной значительную часть положений закона о предотвращении коррупции. Митинг в украинской столице проходит в пятницу, 30 октября.

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В целях безопасности полиция перекрыла движение транспорта по улице Антоновича. Протестующие жгут дымовые шашки, используют пиротехнику. У входа в суд митингующие поставили чемоданы с предложением судьям уехать из страны, пишет ТАСС.

Столкновение участников акции с правоохранителями не отмечено.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», прекращающий полномочия всех действующих судей, сообщил портал «Страна.ua».

Зеленский предложил признать решение КС от 27 октября 2020 года «ничтожным, в связи с тем что оно было принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Также украинский лидер предложил вернуть редакцию закона «О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины «О предотвращении коррупции».

Позднее на экстренно созванном заседании Совета национальной безопасности и обороны Зеленский заявил, что Киев потеряет финансовую поддержку Запада из-за решения суда по антикоррупционному законодательству. Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос главу КС в рамках дела о преступной организации.

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