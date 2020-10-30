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Главу Конституционного суда Украины вызвали на допрос

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало 2 ноября на допрос главу Конституционного суда Украины в рамках дела о преступной организации, рассказал в четверг, 29 октября, исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев.

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«Так, председатель КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские следователи в данный момент по ряду уголовных дел выясняют влияние некоей преступной организации на деятельность хозяйственных судов в Украине, а также вынесения ими неправосудных решений «в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов».

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с отменой Конституционным судом страны ряда антикоррупционных норм.

В Киеве выразили опасение, что решение испортит отношения с ЕС и США. При этом депутат рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что президент Зеленский дал поручение правоохранителям найти компромат на судей Конституционного суда из-за их решения.

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