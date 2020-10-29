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Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с отменой Конституционным судом страны ряда антикоррупционных норм. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 октября на сайте офиса главы государства.

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Во вторник, 27 октября, стало известно, что Конституционный суд Украины по обращению депутатов Рады признал неконституционными уголовную ответственность за недостоверные сведения при подаче чиновниками деклараций об имуществе, а также ряд полномочий Национального антикоррупционного комитета Украины, пишет издание «Вести».

Участники совещания обсудят меры, которые необходимо принять в сложившейся ситуации. Разработанные в дальнейшем законопроекты, направленные на предотвращение возникновения таких кризисов, будут направлены президентом в Верховную раду как неотложные.

«Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решений отдельных субъектов, действия которых становятся общественно опасными», — сказал Зеленский.

В сообщении отмечается, что в последнее время отдельные субъекты права «пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора», предусматривающие «нулевую толерантность» к коррупции и всего непрозрачного в сфере государственного управления.

Ранее, 7 июля, Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении антикоррупционного законодательства. Его семья не задекларировала в установленные сроки получение выручки от операций с ценными бумагами.

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