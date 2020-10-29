Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с отменой Конституционным судом страны ряда антикоррупционных норм. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 октября на сайте офиса главы государства.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что Конституционный суд Украины по обращению депутатов Рады признал неконституционными уголовную ответственность за недостоверные сведения при подаче чиновниками деклараций об имуществе, а также ряд полномочий Национального антикоррупционного комитета Украины, пишет издание «Вести».

Участники совещания обсудят меры, которые необходимо принять в сложившейся ситуации. Разработанные в дальнейшем законопроекты, направленные на предотвращение возникновения таких кризисов, будут направлены президентом в Верховную раду как неотложные.

«Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решений отдельных субъектов, действия которых становятся общественно опасными», — сказал Зеленский.

В сообщении отмечается, что в последнее время отдельные субъекты права «пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора», предусматривающие «нулевую толерантность» к коррупции и всего непрозрачного в сфере государственного управления.

Ранее, 7 июля, Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении антикоррупционного законодательства. Его семья не задекларировала в установленные сроки получение выручки от операций с ценными бумагами.