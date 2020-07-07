Зеленский признался в нарушении антикоррупционного закона

Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении антикоррупционного законодательства. Его семья не задекларировала в установленные сроки получение выручки от операций с ценными бумагами, сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 7 июля.

Родственники Зеленского в 2019 году получили средства в счет погашения стоимости гособлигаций на сумму 5,1 млн гривен (примерно $188 тыс.) и потратили на приобретение новых облигаций 5,2 млн гривен (примерно $191 тыс.). Эти суммы превышают порог в 50 прожиточных минимумов и должны быть задекларированы в десятидневный срок, но семья президента этого не сделала.

Глава государства признал равенство всех граждан страны перед законом и заявил о готовности понести ответственность за нарушение.

В начале июня Зеленский выпил кофе в помещении одного из кафе в Хмельницком. Тем самым он нарушил закон, так как в условиях карантина заведение могло обслуживать гостей только на веранде.

После этого полицейские составили административные протоколы на президента и сопровождавших его лиц. Как тогда отметил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, тоже оказавшийся в кафе, в Хмельницком они хотели проверить готовность заведений общепита к открытию внутри помещений.

Штраф может составить 17 тыс. гривен (около 44,5 тыс. рублей).