Глава КС Украины отказался идти на допрос в Госбюро расследований

Глава Конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий 30 октября заявил, что вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), однако не собирается на него идти.

«Вчера вечером в 23.00 (00.00 мск) меня ищут два следователя для вручения повестки в качестве свидетеля. Интересно, если сегодня в суд (КС. — Ред.) пришла официальная повестка по электронной почте», — приводит «РИА Новости» слова Тупицкого.

В свою очередь, в ГБР еще 29 октября сообщили, что следствие расследует причастность главы КС к совершению преступлений в составе преступной организации.

Тупицкий отметил, что дело, по которому его вызывают, расследуется уже семь лет и его дважды допрашивали. По его мнению, если бы существования основания, то он уже был бы под подозрением.

«Я прошу вас не удивляться, что не явлюсь на допрос. Почему? Фактически обнародовано мне подозрение, какой же я свидетель после этого?» — подчеркнул глава КС.

Он добавил, что окружение президента Украины Владимира Зеленского намерено создать «послушный» и «кнопочный» суд, но воздержался от обвинений непосредственно в отношении главы государства.

Накануне Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с отменой Конституционным судом страны ряда антикоррупционных норм.

Кроме того, несколько сот человек у здания Конституционного суда в Киеве потребовали привлечь к ответственности судей, признавших неправомерной значительную часть положений закона о предотвращении коррупции.