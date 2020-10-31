У грани разумного: запрещенные аборты и разрешенная эвтаназия

Как поиски матери брошенного младенца привели Катар к дипломатическому скандалу, сколько можно заработать на правильном имени для ребенка и что бывает с теми, кто переел Skittles в канун Хеллоуина. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

Излишние хлопоты

В начале октября сотрудники международного аэропорта Дохи обнаружили в мусорном баке одного из туалетов недоношенную новорожденную девочку и решили во что бы то ни стало отыскать ее мать . Но благие намерения привели к самому настоящему международному скандалу.

Как стало известно на днях, сразу после обнаружения младенца руководство аэропорта задержало вылет 10 международных рейсов и заставило целый ряд иностранных пассажирок выйти из самолета для гинекологической проверки в машинах скорой помощи прямо на взлетно-посадочной полосе. Таким образом, медики пытались определить недавно родившую женщину. Унизительной процедуре, как выяснилось со временем, подверглись как минимум 18 австралиек, две британки, одна жительница Новой Зеландии и француженка.

У грани разумного Фото: ТАСС/AP/Kamran Jebreili

Правительство Австралии и Новой Зеландии уже выразили катарским властям решительный протест , назвав действия сотрудников аэропорта неприемлемыми, и потребовали объяснений. На этой неделе группа австралийских депутатов в знак протеста даже демонстративно отказалась от запланированного ранее ужина с катарским послом в стране.

Вслед за шумихой и нотами протеста власти в Дохе начали расследование случившегося, и, как утверждают источники в местных СМИ, теперь ответственным за такое обращение с иностранными гражданками может грозить уголовное преследование . Маму, к слову, при этом так и не нашли.

Право на жизнь

Всю последнюю неделю Польша, находящаяся с недавнего времени в «красной» эпидемиологической зоне, жила в условиях массовых протестов — но не против карантинных ограничений, как в других странах Европы, а против запрета на аборт даже в случае врожденных пороков развития плода .

В стране, где авторитет католической церкви довольно высок, а у власти находятся консерваторы, и так были самые строгие в Европе законы в том, что касается прерывания беременности. Операция считалась возможной лишь в случае угрозы жизни будущей матери, при наступлении беременности в результате изнасилования или при обнаружении у плода тяжелых и необратимых дефектов развития, угрожающих жизни ребенка. Но на днях Конституционный суд Польши постановил, что в последнем случае аборт нарушает положение польского основного закона о защите жизни.

У грани разумного Протесты в Варшаве Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Maciej Luczniewski

Неделю спустя после массовых протестов, вызванных этим решением, польский президент Анджей Дуда неожиданно заявил, что женщины всё же имеют право сами решать, делать ли аборт в случае наличия у плода серьезных заболеваний , хотя до этого открыто поддержал запрет. Впрочем, смена настроений главы государства уже не спасет. Если решение парламента можно отменить, то решение Конституционного суда — нет . И такая ситуация, по мнению экспертов, непременно приведет к росту «абортивного туризма» за рубеж и увеличению числа подпольных операций по прерыванию беременности.

Право на смерть

В 2015 году новозеландка Лекретия Силес умерла в возрасте 42 лет от опухоли мозга. Ее муж адвокат Мэтт Виккерс до последнего боролся за то, чтобы его неизлечимо больной супруге разрешили уйти из жизни с медицинской помощью . Он проиграл, но не сдался, продолжив кампанию за право неизлечимо больных новозеландцев самим решать, когда положить конец своим страданиям.

На этой неделе господин Виккерс заслуженно отпраздновал «победу сострадания и доброты». Согласно предварительным итогам общенационального референдума, более 65% избирателей Новой Зеландии высказались за легализацию в стране эвтаназии . Самоубийство с помощью ассистента будет позволено людям с неизлечимыми болезнями, которые испытывают «невыносимые страдания» и в любом случае умрут в течение полугода. Закон, принятый парламентом еще в прошлом году и прошедший сейчас обязательную «обкатку» через референдум, вступит в силу через год.

У грани разумного Лекретия Силес Фото: Lecretia's choice/lecretia.org

Тема допустимости посторонней помощи в прекращении жизни безнадежно больного человека всегда вызывала очень много противоречий. Потому стран, где эвтаназия официально разрешена, совсем немного: в той или иной форме ее можно проводить в Нидерландах, Люксембурге, Канаде, Бельгии и Колумбии, а также с рядом нюансов в Швейцарии, немногочисленных американских штатах и австралийском штате Виктория.

Это праздник какой-то

В ночь на 29 октября мусульмане всего мира праздновали Мавлид — день рождения пророка Мухаммеда . И по случаю этого знаменательного события власти Чечни — а точнее, Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова — устроили благотворительную акцию. В ее рамках всем детям, рожденным в ночь на 29 октября и названным Мухаммедами в честь пророка, а также именами «членов его семьи, его достопочтенных жен и ближайших его сподвижников» будет выплачено по 100 тыс. рублей . Как напомнила пресс-служба правительства Чечни, у пророка Мухаммеда было три сына и четыре дочки и немалое число сподвижников. Это дало родителям довольно богатый выбор имен.

Подобные акции в республике устраивали и в прошлые годы, рассказал министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев, но раньше выплаты получали лишь семьи новорожденных мальчиков.

У гран Празднование Мавлида в Кашмире, Индия, 2018 год Фото: ТАСС/AP/Dar Yasin

Мужское имя Мухаммед в разных вариациях и написаниях считается самым распространенным в мире (впрочем, иногда исследователи указывают, что только за пределами Китая и Индии). Так или иначе, но это имя носят порядка 150 млн мужчин и мальчиков. Связано это во многом с мусульманской традицией называть именем пророка своих первенцев. Даже в Великобритании, где сейчас проживает свыше 3 млн последователей ислама, это имя трижды становилось самым популярным среди новорожденных — в 2009, 2011 и 2012 годах.

Страшная сила искусства

Житель американского Далласа Стивен Новак всегда любил приколы и тщательно их продумывал . Будучи не чужд артистизму и творческому началу, он частенько выставлял во дворе своего дома то летающие призраки, то двухметровые скульптуры самого себя, а к 31 октября — дню Хеллоуина — он решил сделать нечто «гиперреальное». И надо сказать, весьма в этом преуспел.

На этой неделе одним условно прекрасным утром соседи господина Новака заметили на крыше его дома свисающий «труп» с воткнутым в спину мечом , а на крыльце еще одно окровавленное «тело» с размозженной громадным сейфом головой. Чуть дальше на дорожке к дому простирался ниц еще один манекен (для всей инсталляции, разумеется, были использованы именно манекены) с бензопилой в спине, а рядом стояла машина с вполне натуралистичной «расчлененкой». Финальным штрихом этой достойной хоррора композиции стали 75 л искусственной крови, разбрызганной вокруг.

У грани разумного Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

— Мимо проходил мальчишка и спросил меня, что с ними всеми случилось, а я сказал, что они съели слишком много Skittles, — поделился автор затеи с журналистами.