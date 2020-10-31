«Никаких проявлений мы не отметили — ни кожных реакций, ни температуры»
Ни у одного участника испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» на возрастной группе 60+ не проявилось побочных эффектов. Об этом в интервью «Известиям» заявил руководитель клинического исследования, главный кардиолог управления делами президента, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин. Первую дозу вакцины в рамках испытаний в этой возрастной группе 28 октября получили 28 человек, все они находятся под наблюдением в стационаре. Вторая группа добровольцев подключится к программе в ближайшее воскресенье. При этом желающих поучаствовать в исследовании еще набирают. Никита Ломакин также рассказал «Известиям» о том, чем отличается реакция на вакцину у пациентов категории 60+, кто попал в первую группу, что их мотивировало и какие вопросы больше всего волнуют ученых в отношении нового препарата.
Интересные наблюдения
— Клинические исследования вакцины «Спутник V» на людях старших групп проводятся только в ЦКБ?
— Да, только у нас. ЦКБ — экспертный центр по проведению клинических исследований. Мы с середины 2000-х годов участвуем в клинических исследованиях по онкологии, по сердечно-сосудистой медицине. К моменту начала ковидной инфекции у нас было проведено более 40 российских и международных клинических исследований. Когда началась пандемия, мы первыми вступили в эту научную работу. У нас накопился максимальный опыт — видимо, поэтому нам доверили проводить это исследование. Оно стартовало в начале прошлой недели. Первая группа участников прошла скрининг в прошлый четверг, госпитализирована в воскресенье, а 28 октября она получила дозу вакцины. В исследования планируется включить 110 человек, сейчас госпитализированы 28.
— Все 110 добровольцев уже набраны?
— Нет, группа еще формируется. Несмотря на то что мы ведомственное учреждение, в рамках исследования мы открыты, поэтому любой желающий может обратиться к нам, пока есть место.
— Как производится отбор участников?
— В соответствии с критериями клинического исследования, которое зарегистрировано в Министерстве здравоохранения РФ. Критерии, по которым мы отсеиваем: люди с онкологическими заболеваниями, пациенты, которые получают онкопрепараты, иммуносупрессивную терапию, больные вирусными гепатитами и пациенты, которые в течение года перенесли острый инфаркт или острый инсульт. Естественно, исключаются из исследования больные с аллергическими реакциями. А вот люди с сахарным диабетом и другими системными заболеваниями допускаются.
— Расскажите о первой группе. Сколько в ней мужчин и женщин, с какими хроническими заболеваниями, какой разброс по возрасту?
— Точную статистику по гендерному составу не скажу. Все старше 60 лет, самый пожилой пока человек в группе — 82-летний. Но ожидаются пациенты и старше этого возраста — они попадут в следующую когорту. Есть больные сахарным диабетом, гипертонией, больные с хронической почечной недостаточностью — это патологии, которые присущи пожилому возрасту.
— Как люди перенесли введение первой вакцины?
— Очень интересные наблюдения за первые 24 часа. В младшей возрастной группе, которая уже исследовалась, в большинстве случаев в первые 24–49 часов после введения первой дозы вакцины было характерно предгриппозное состояние и повышение температуры. Ни у одного участника исследований старшей возрастной группы из тех, кто 28 октября получил вакцину, этих реакций отмечено не было. Это говорит о том, что у людей старшей возрастной группы иммунная система немного супрессирована — это характерно для пожилых людей, поэтому они так ярко не реагируют. И это очень хороший факт.
— Но какие-то проявления всё же были?
— Никаких проявлений мы не отметили, по крайней мере у первой группы больных. Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного (предгриппозного) фона.
— Обычно побочные эффекты возникают в первые сутки или могут быть отсроченными?
— Описано, что 99% приходится на первые 48 часов и в основном на первые 24 часа.
— Участники исследования пока находятся в стационаре?
— Да. Протокол исследования предполагает, что из соображений безопасности больные госпитализируются дважды: в первый раз на шесть дней — этот период уже идет. Затем они выписываются из стационара и через две недели опять госпитализируются уже на три дня для введения второй дозы вакцины. В течение полугода эти больные проверяются: они будут приходить в больницу, с ними будут контактировать по телефону. У них возьмут разные анализы крови (очень большая панель), чтобы выяснить некоторые вопросы и с точки зрения безопасности, и с научной стороны.
— Если у них возникнут какие-то проблемы со здоровьем, это тоже будет ваша забота?
— В соответствии с действующим законодательством, все пациенты, которые принимают участие в любых клинических исследованиях, получают дополнительную страховку на случай возникновения нежелательных событий. Если они возникнут и будут связаны с использованием вакцины, пациенты по этой страховке бесплатно получат всю необходимую медицинскую помощь. Я думаю, что до этого не дойдет.
Без плацебо
— Когда вы ожидаете вторую группу?
— Сегодня и завтра мы их скринируем: забираем анализы крови, убеждаемся, что люди подходят для этого исследования. Всех, кто прошел скрининг, мы 1 ноября госпитализируем. А еще через неделю последует третья группа.
— Сколько человек во второй группе?
— Завтра или послезавтра мы это поймем. Нам необходимо набрать всего 110 пациентов, поэтому будет от 25 до 40 человек.
— Предыдущие исследования вакцины от коронавируса тоже проходили у вас?
— Нет. У нас проходило большинство клинических исследований по этиотропной и патогенетической терапии — это препараты фавипиравир, ремдесивир, левилимаб, элотузумаб и так далее. В исследовании вакцины мы принимаем участие впервые.
— Сейчас проводится двойное слепое исследование и часть его участников получит плацебо?
— Нет. В отношении вакцины «Спутник V» проходят два исследования. Одно — исследование третьей фазы, которая предполагает включение большого количества людей, — проходит в других стационарах. Там половина пациентов получает «пустышку», а половина — исследуемый препарат. В нашем исследовании все будут получать препарат.
— Когда можно будет говорить о предварительных результатах этого исследования?
— Мы сможем сделать предварительные выводы, когда наступит 42-й день. Потому что на основе предыдущих исследований есть все основания полагать, что в эффективности и безопасности терапии можно убедиться уже к 42-му дню. Но формально исследование продлится 180 дней и закончится где-то весной.
В ней нет вируса
— Вы общаетесь с участниками исследования? Что они рассказывают о том, почему решились на этот шаг?
— Конечно, общаюсь. Эта история абсолютно добровольная. Но я считаю, что это нормальная реакция здорового человека со здоровой психикой, когда существует возможность до момента поступления препарата в обиход получить пользу от вакцинации — в данном случае при существующей огромной угрозе заражения коронавирусной инфекцией.
— Что их мотивирует?
— Часть из них — медработники. Это люди, которые своими глазами видят осложнения от коронавирусной инфекции и, к сожалению, иногда смертельные исходы. Многие из этих людей имеют высшее образование, их эрудиции достаточно для того, чтобы принять правильное взвешенное решение. Слава Богу, что есть такие люди, которые правильно реагируют.
— А кто они по профессиональному составу?
— Есть люди из научного сообщества, есть врачи, физики, математики — совершенно разный состав. Некоторые госпитализируются семейными парами, мы их кладем в одну палату.
Две недели назад вышла замечательная американская статья, где коллеги из США обсуждают все существующие вакцины, которые дошли до этапа клинических испытаний. В том числе обсуждается вакцина института Гамалеи «Спутник V». Американские коллеги говорят о том, что наша вакцина по технологическому подходу к ее производству теоретически — пока это не доказано — выгодно отличается от других существующих.
— В чем это отличие?
— Мы видим по промежуточным результатам уже проведенных исследований, и это исходит из самого механизма производства этой вакцины, что, вероятнее всего, она будет одной из самых безопасных. В ней нет вируса, а если нет вируса, фактически сводится к нулю риск получить разного рода осложнения: аллергические реакции или гиперергическую реакцию организма, иммунной системы. Мы не вводим чужеродных белков, из-за которых возникает риск развития аллергической реакции.
Суть вакцины в следующем: это аденовирусный вектор, некая платформа, похожая на аденовирус, который существует в природе, с которым мы регулярно, ежесезонно много-много лет сталкиваемся. Для нас это обычная история. В этот аденовирусный вектор встроен ген, который кодирует белок. В организме этот ген попадает внутрь клетки и начинает продуцировать белок, который похож на белок коронавируса, а в ответ на него вырабатывается антитело. Фактически всё происходит в более или менее живом виде и внутри организма человека. Это говорит о том, что, вероятно, вакцина будет иметь высокий профиль безопасности, но эффективность, конечно, предстоит доказать.
Три задачи
— И всё же чего вы опасаетесь — каких реакций, каких возможных побочных эффектов?
— Сказать, что мы ожидаем чего-то, нельзя. У нас есть задачи. Первая — оценить, какой будет титр вирус-нейтрализующих антител, то есть насколько эта вакцина будет эффективна. Второй важный момент — как долго продержится титр этих антител. Третье — каковы будут риски развития нежелательных явлений, к которым относятся местные реакции: кожные, аллергические и разного рода другие нежелательные явления. Естественно, будут регистрироваться и серьезные нежелательные явления, но, насколько мне известно, на сегодняшний момент пока во всех исследованиях этой вакцины не было зарегистрировано ни одного.
— Вакцина исследуется не так давно, возможно, нежелательные последствия будут сильно отсроченными.
— В жизни всё возможно. Для этого и проводятся исследования. С другой стороны, в медицине без клинических испытаний невозможно. Нет ни одного метода или методики, которые пришли в медицину без этого этапа, кроме, может быть, гомеопатии какой-нибудь. Самое главное, что уже многократно отмечалось, — у популяции пациентов, которые принимают участие в клинических исследованиях — не в отдельных конкретных, а в целом в исследованиях, — достоверно более благоприятные исходы и прогноз, чем у пациентов, которые не участвуют в исследованиях. Клинические центры, которые принимают участие в испытаниях, достоверно имеют ниже смертность, чем центры, которые не делают этого.
— Как можно это логически объяснить?
— Очень просто. К моменту, когда любой препарат, предмет исследования, доходит до испытания на людях, он проходит большое количество других исследований: в пробирке, на животных моделях — сначала на грызунах, потом на приматах. Потом проходят исследования на добровольцах, которые ничем не болеют, им просто этот препарат вводят в разных дозах. И потом он уже приходит к больным, которые страдают чем-то или нуждаются в профилактике. Степень обеспечения безопасности такого протокола во всем мире настолько высока, что на третьих фазах исследований препараты, скорее всего, будут эффективны, и пациенты раньше других начинают получать более эффективную терапию.
Самый важный момент: в рамках клинических исследований выполняется такой объем мониторинга пациентов, что это многократно превосходит реальную клиническую практику. И поэтому вероятность наступления нежелательных явлений значительно ниже.
Длительность действия
— Вы сами этой вакциной прививались?
— Я не прививался, потому что переболел в августе. К сожалению, гуморальный иммунитет очень нестойкий. Почти все переболевшие COVID в ближайшие 3–5 месяцев полностью теряют гуморальный иммунитет, имеют высокий риск повторного заражения. Поэтому я планирую получить эту вакцину, когда это будет возможно для моей возрастной популяции.
— Где гарантия, что вакцина даст нам большую устойчивость, чем болезнь, обычно же в природе наоборот?
— Суть данной вакцины в том, что она вводится в два этапа. И вводится не сам белок, на который вырабатываются антитела, а ген. Этот белок начинает продуцироваться в организме в течение какого-то относительно длительного периода. Это мое мнение, ничем пока не доказанное: я думаю, что в какой-то определенный период, наверное, эффективность вакцины будет снижаться, но я не думаю, что стоит задача обеспечить пациента пожизненным иммунитетом. Не надо забывать, что от вируса гриппа мы прививаемся каждый год, поэтому ничего особенного в этом нет.
— На ваш взгляд, чего больше стоит опасаться — побочных эффектов от этой вакцины или того, что она окажется недостаточно действенной?
— Делать прогноз в клинических исследованиях — неблагодарное дело. Мое предположение заключается в том, что скорее нам нужно пристальнее смотреть на длительность действия этой вакцины, чем на вопросы безопасности. Документы, с которыми я ознакомился до начала испытаний, — а это весь пул исследований, который был проведен по аденовирусному вектору, — достаточно убедительно говорят о высокой безопасности этой вакцины, но утверждать что-то можно после получения результатов исследований.