Прямой эфир
Сюжет:

РФПИ подал документы для регистрации вакцины «Спутник V» в Бразилии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильская компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional отправили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии комплект документов для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Первые, новые, свои: какую из российских вакцин от COVID-19 выбрать
Эксперты рассказали «Известиям» о сходствах и различиях отечественных препаратов

«РФПИ и Uniao Quimica при поддержке правительства штата Парана подали документы на регистрацию и активно сотрудничают с Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии, которое на данный момент играет ключевую роль, для скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» в стране», — приводит пресс-служба РФПИ слова Дмитриева.

Он отметил, что регистрация позволит приступить к производству и распространению вакцины на территории Бразилии.

Несколько дней назад директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что никто из добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не простудился и не заболел, пишет «Газета.ру».

Кроме того, 27 октября в РФПИ сообщили «Известям», что российская заявка на преквалификацию Всемирной организацией здравоохранения вакцины «Спутник V» стала одной из первых с начала приема заявок.

За день до этого Минздрав России расширил список производителей вакцины «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции, зарегистрировав компанию «Генериум».

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020