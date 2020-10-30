РФПИ подал документы для регистрации вакцины «Спутник V» в Бразилии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильская компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional отправили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии комплект документов для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

«РФПИ и Uniao Quimica при поддержке правительства штата Парана подали документы на регистрацию и активно сотрудничают с Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии, которое на данный момент играет ключевую роль, для скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» в стране», — приводит пресс-служба РФПИ слова Дмитриева.

Он отметил, что регистрация позволит приступить к производству и распространению вакцины на территории Бразилии.

Несколько дней назад директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что никто из добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не простудился и не заболел, пишет «Газета.ру».

Кроме того, 27 октября в РФПИ сообщили «Известям», что российская заявка на преквалификацию Всемирной организацией здравоохранения вакцины «Спутник V» стала одной из первых с начала приема заявок.

За день до этого Минздрав России расширил список производителей вакцины «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции, зарегистрировав компанию «Генериум».

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

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