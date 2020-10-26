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Минздрав расширил список производителей вакцины «Спутник V»

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Минздрав России расширил список производителей вакцины «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции, зарегистрировав компанию «Генериум». Об этом сообщает в понедельник, 26 октября, пресс-служба ведомства.

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«Минздрав России внес изменения в регистрационное удостоверение вакцины для профилактики COVID-19 «Гам-ковид-вак» («Спутник V»), дополнив список производителей научно-производственной компанией «Генериум». Ранее в регистрационное удостоверение были внесены филиал «Медгамал» ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и АО «Биннофарм», — говорится в сообщении.

Новые производственные площади помогут значительно увеличить объемы производимой вакцины и количество россиян, вакцинируемых от COVID-19.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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