Россия одной из первых подала заявку на преквалификацию ВОЗ вакцины от COVID-19

Российская заявка на преквалификацию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины «Спутник V» стала одной из первых с начала приема заявок. Об этом сообщили «Известиям» во вторник, 27 октября, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В рамках процедуры преквалификации лекарственных средств оцениваются качество, безопасность и эффективность лекарственных препаратов. При условии соответствия установленным требованиям и стандартам медицинский препарат вносится в перечень лекарственных препаратов, прошедших преквалификацию.

«Мы направили заявку на ускоренную регистрацию и преквалификацию вакцины Всемирной организацией здравоохранения, что позволит включить «Спутник V» в перечень лекарственных препаратов, отвечающих ведущим стандартам качества, безопасности и эффективности. Выражаем признательность ВОЗ за активное сотрудничество и рассчитываем на успешное прохождение процесса преквалификации на всех основных этапах», — заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Отмечается, что в условиях пандемии ускоренная регистрация вакцины в рамках процедуры EUL позволит сделать российскую вакцину доступной для всего мира в более короткие сроки.

Кроме того, успешное прохождение переквалификации даст возможность включить «Спутник V» в перечень лекарственных препаратов, который используется международными закупочными организациями и странами для управления массовыми закупками лекарственных средств.

Ранее в этот же день представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила надежду, что в скором времени можно будет рекомендовать к применению вакцины от коронавируса, которые разработали в России и других странах.

Накануне глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что прививка вакциной от коронавируса «Спутник V» не влияет на уменьшение защитных свойств организма.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи.