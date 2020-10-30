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В Москве назвали срок начала вакцинации от COVID-19 для всех желающих

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Вакцинация от коронавируса в Москве для всех желающих начнется в ближайший месяц. Об этом заявила в пятницу, 30 октября, заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

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«Мы не теряем время даром, пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально вакциной от коронавируса», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Раковой, массовое применение вакцины для всех желающих москвичей начнется после поступления препарата в ближайший месяц.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что массовая вакцинация москвичей против коронавирусной инфекции начнется в ноябре-декабре. В этот же день президент России Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в стране в конце 2020 года.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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