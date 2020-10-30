В Москве назвали срок начала вакцинации от COVID-19 для всех желающих

Вакцинация от коронавируса в Москве для всех желающих начнется в ближайший месяц. Об этом заявила в пятницу, 30 октября, заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«Мы не теряем время даром, пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально вакциной от коронавируса», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Раковой, массовое применение вакцины для всех желающих москвичей начнется после поступления препарата в ближайший месяц.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что массовая вакцинация москвичей против коронавирусной инфекции начнется в ноябре-декабре. В этот же день президент России Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в стране в конце 2020 года.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.