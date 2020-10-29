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Собянин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

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Массовая вакцинация москвичей против коронавирусной инфекции начнется в ноябре-декабре. Об этом сообщил в четверг, 29 октября, мэр столицы Сергей Собянин.

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«Производители вакцины подходят к стадии массового выпуска, как я и говорил. Поэтому надеюсь, что в ноябре-декабре мы получим большие объемы вакцины для того, чтобы уже давать возможность свободно записываться для вакцинирования», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции начнется в стране в конце 2020 года.

По мнению главного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова, массовая вакцинация может кардинально изменить ход пандемии коронавируса.

Кроме того, директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург также отметил 21 октября, что ситуация с коронавирусом в России станет управляемой при помощи массовой вакцинации.

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Согласно последним данным, в Москве выявлено 413 928 случаев заболевания COVID-19, 303 831 человек выздоровели, 6644 пациента скончались, пишет «Газета.ру».

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