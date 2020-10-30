Во Франции задержали мужчину в рамках расследования теракта в Ницце

Во Франции правоохранители задержали 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Утверждается, что задержание производилось вечером в четверг. По данным собеседника телеканала, мужчина контактировал со злоумышленником, совершившим атаку на церковь Нотр-Дам. Иных подробностей о задержанном не приводится.

Нападение в Ницце произошло утром в четверг, 29 октября. Погибли три человека: две женщины и 55-летний работник церкви. По предварительным данным, нападавший обезглавил одну из жертв. Еще несколько человек пострадали.

Сам злоумышленник получил ранение при задержании, сейчас он госпитализирован.

Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять «Аллах Акбар». Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом. По данным антитеррористической прокуратуры страны, злоумышленник 1999 года рождения является выходцем из Туниса. Во Францию он прибыл 9 октября, при нем были найдены Коран и два мобильных телефона, а также документ итальянского Красного Креста.

Также известно, что в сентябре мужчина прибыл в Италию, где числился подозреваемым по делу об организации незаконной миграции.

Позднее в тот же день в Авиньоне полицейские ликвидировали мужчину, пытавшегося совершить нападение на правоохранителей, а в Лионе был задержан вооруженный человек, готовивший атаку на пассажиров трамвая.

За последние две недели это второе нападение во Франции. 16 октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил учителя Самюэля Пати, который в ходе обсуждения свободы слова на лекциях демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

После этого Макрон призвал создать в стране «просвещенный ислам» и заверил, что страна не откажется от подобных карикатур. Его слова вызвали возмущение в странах, исповедующих ислам.