Совершившего нападение в Ницце подозревали в нелегальной миграции в Италии

Выходец из Туниса, совершивший нападение на людей в соборе французской Ниццы, прибыл в Италию в конце сентября и стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает информагентство Adnkronos.

Статус подозреваемых также получили его соотечественники, прибывшие вместе с ним на остров Лампедуза. Новая информация в расследовании атаки в Ницце уже стала поводом для политических заявлений. Лидер оппозиционной партии «Лига» и бывший глава МВД Маттео Сальвини заявил, что нынешний министр Лучана Ламорджезе должна будет уйти в отставку, если эти сведения подтвердятся.

Утром в четверг, 29 октября, неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Уточняется, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. Во время задержания он был ранен.

За последние две недели это второе нападение во Франции. 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.