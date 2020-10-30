Прямой эфир
Сюжет:

Главой ГУВД Минска стал Гриб

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил начальником ГУВД Минска Михаила Гриба. Об этом сообщает 30 октября «БелТА».

Бунт обещанный: как в Белоруссии проходит день всеобщей забастовки
Данные о стачках на заводах противоречивы

Нового руководителя полиции столицы Белоруссии глава государства представил коллективу МВД. Также Лукашенко представил нового главу министерства Ивана Кубракова, отмечается в сообщении.

«Здесь собралось руководство силовых структур, от эффективности работы которых сегодня как никогда зависит и стабильность, и благополучие наших людей. Я рад именно в этом составе представить новых министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска, а также поблагодарить прежних руководителей, которые продолжат службу на благо нашей Беларуси и народа», — сказал президент Белоруссии.

Накануне белорусский лидер уволил главу МВД Юрия Караева, назначив его своим помощником по Гродненской области Белоруссии. Также он поручил своим новым помощникам в регионах обеспечить общественную безопасность.

Ранее на этой неделе Караев в телеэфире назвал протестующих сытыми людьми c заплывшим жиром мозгом. По его мнению, «безопасную и беспечную» жизнь гражданам Белоруссии может обеспечить только Лукашенко. Также экс-глава МВД одобрял возможность применения силовиками летального оружия, так как республика находится в состоянии войны.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020