Главой ГУВД Минска стал Гриб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил начальником ГУВД Минска Михаила Гриба. Об этом сообщает 30 октября «БелТА».

Нового руководителя полиции столицы Белоруссии глава государства представил коллективу МВД. Также Лукашенко представил нового главу министерства Ивана Кубракова, отмечается в сообщении.

«Здесь собралось руководство силовых структур, от эффективности работы которых сегодня как никогда зависит и стабильность, и благополучие наших людей. Я рад именно в этом составе представить новых министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска, а также поблагодарить прежних руководителей, которые продолжат службу на благо нашей Беларуси и народа», — сказал президент Белоруссии.

Накануне белорусский лидер уволил главу МВД Юрия Караева, назначив его своим помощником по Гродненской области Белоруссии. Также он поручил своим новым помощникам в регионах обеспечить общественную безопасность.

Ранее на этой неделе Караев в телеэфире назвал протестующих сытыми людьми c заплывшим жиром мозгом. По его мнению, «безопасную и беспечную» жизнь гражданам Белоруссии может обеспечить только Лукашенко. Также экс-глава МВД одобрял возможность применения силовиками летального оружия, так как республика находится в состоянии войны.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.