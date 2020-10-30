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Глава UFC допустил возвращение Хабиба Нурмагомедова в октагон

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов может вновь вернуться на ринг ради своего отца.

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После последнего поединка глава UFC беседовал со спортсменом. Уайт отметил, что Нурмагомедов был крайне эмоционален после своей победы.

«У меня есть чувство, что он вернется за 30-й победой, захочет сделать 30-0. Не думаю, что он ушел насовсем. Его отец хотел эти 30-0, и я думаю, Хабиб может вернуться, чтобы выполнить его желание», — рассказал он в эфире CBS Sports Radio, пишет Sport24 в пятницу, 30 октября.

Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. Свой последний поединок он посвятил отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался в июле из-за осложнений от коронавирусной инфекции, и заявил о завершении карьеры.

После боя Гэтжи заявил, что его соперник является величайшим бойцом.

Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

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