Глава UFC допустил возвращение Хабиба Нурмагомедова в октагон

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов может вновь вернуться на ринг ради своего отца.

После последнего поединка глава UFC беседовал со спортсменом. Уайт отметил, что Нурмагомедов был крайне эмоционален после своей победы.

«У меня есть чувство, что он вернется за 30-й победой, захочет сделать 30-0. Не думаю, что он ушел насовсем. Его отец хотел эти 30-0, и я думаю, Хабиб может вернуться, чтобы выполнить его желание», — рассказал он в эфире CBS Sports Radio, пишет Sport24 в пятницу, 30 октября.

Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. Свой последний поединок он посвятил отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался в июле из-за осложнений от коронавирусной инфекции, и заявил о завершении карьеры.

После боя Гэтжи заявил, что его соперник является величайшим бойцом.

Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.