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Закон о платных парковках приняли в Башкирии

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В Республике Башкортостан приняли в третьем чтении закон о платных парковках. Инициативу поддержали 86 депутатов курултая, 14 человек выступили против, еще двое не приняли участие в голосовании.

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Законопроект «Об организации дорожного движения в Республике Башкортостан» позволит установить плату за парковку на муниципальных или государственных землях. После 21:00 парковаться вдоль дорог по выходным можно будет бесплатно, в рабочее время платить не надо за первые 20 минут стоянки, пишет «МедиаКорСеть».

Не менее часа бесплатного времени предоставлено автомобилистам около учреждений здравоохранения, культуры, спорта, зданий органов власти или местного самоуправления.

Единственной полностью бесплатной территорией для парковки планируется признать дворы домов. Бесплатно оставлять машину в любое время смогут участники Великой Отечественной войны и инвалиды.

По словам зампредседателя курултая республики Рустема Ахмадинурова, цель инициативы — пересадить как можно больше жителей Уфы на общественный транспорт и не допускать 10-балльных пробок.

Ранее в октябре сообщалось, что, согласно проекту ст. 16.9 «Нарушения требований в области благоустройства территории» в новом Кодексе об административных правонарушениях, за парковку на газонах и проезду по ним предполагается ввести штраф в размере до 3 тыс. рублей.

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