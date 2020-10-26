Штрафуют с колес: за обочинами проследят парконы

За «обочечниками» стали следить пристальнее. Теперь за проезд по обочине на Московской кольцевой автодороге будут штрафовать парконы — передвижные комплексы фото- и видеофиксации нарушений. Это не единственный новый штраф, который можно получить с камер. Окажутся ли меры борьбы с «обочечниками» эффективными, разбирались «Известия».

Объехать не получится

С помощью мобильных комплексов дептранс сможет бороться с нарушителями на участках, где пока технически невозможно установить камеры.

«Это также позволит избегать ситуаций, когда водитель, зная место установки камеры, объезжает зону контроля и затем продолжает нарушать», — пишет официальный Telegram-канал ведомства. Фактически появился новый сценарий применения мобильных комплексов фотофиксации.

« Если паркон стоит в пробке на МКАД, а его по обочине, в нарушение требований ПДД, обгоняет машина, то производится фиксация данного события », — прокомментировал нововведение заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин. Он напомнил, что на обочине разрешена вынужденная остановка, связанная с техническими неисправностями, состоянием здоровья или оформлением ДТП.

Штрафуют с колес5 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

Он такой один

Штраф за езду по обочине составляет 1500 рублей, но получат его немногие — пока что за обочинами МКАД следит только один паркон. Однако в скором будущем и другие машины, работающие на кольцевой, научатся этому.

«Сейчас с помощью одного комплекса мы анализируем целесообразность использования парконов в местах на МКАД, где физически невозможно установить стационарную камеру: например, если на участке нет мачты городского освещения или источника питания. Если мы увидим, что нарушителей в местах патрулирования становится меньше и безопасность дорожного движения повышается, количество парконов, контролирующих езду по обочине, будет увеличено », — рассказали «Известиям» в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Там также уточнили, что устанавливать дополнительное оборудование не придется — все необходимые функции есть в существующих комплексах.

Штрафуют с колес6 Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Штрафовать будут не всех

Опрошенные «Известиями» эксперты в целом положительно относятся к нововведению. Однако руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский отметил, что непонятно, будут ли штрафовать тех, кто выехал на обочину по необходимости.

«Иногда люди выезжают на обочину, чтобы поменять колесо или машина сломалась. Это несправедливо, такого не должно быть. Эта проблема имеет место быть как со стационарными камерами, так и с передвижными», — указал на подводный камень руководитель проекта «Пробок.нет».

Также непонятно, как быть в случае с крупной аварией, которую можно объехать только по обочине. «Это как раз ситуация, за которую нельзя штрафовать. Это из серии вынужденных действий, которые автомобилисты совершают, чтобы избежать каких-то последствий вроде потери времени», — прокомментировал ситуацию Александр Шумский. Вместе с тем эксперт считает, что наведение порядка в вопросе езды по обочинам неизбежно и правильно.

В дептрансе уже пообещали, что случайных штрафов не будет. К каждому постановлению приложат видеозапись, на которой зафиксировано, как водитель не только выезжает на обочину, но и продолжает путь по ней, объезжая другие автомобили в пробке.

В ЦОДД добавили, что, если в случае нештатных ситуаций на дороге — это могут быть серьезные ДТП с перекрытиями проезжей части, строительные работы, провалы грунта — проезд транспорта организован по обочине, фиксация нарушений прекращается. Это касается как мобильных, как и стационарных комплексов.

Штрафуют с колес7 Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Причина конфликтов и аварий

«Обочина не для езды. Она для аварийной остановки. А то, что многие используют ее для движения, это абсолютно не здорово. Здесь камеры будут работать на благо общества», — считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Проезды по обочине — причина частых конфликтов между водителями. Куда страшнее — высокая степень вероятности аварии, спровоцированная появлением такого нарушителя на обочине.

Штрафуют с колес8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Обочечников» становится меньше

В ЦОДД признаются, что проблема уже не стоит так остро, как в прошлом. Автомобилисты стали реже злоупотреблять ездой по обочине.

«Стационарные комплексы фото- и видеофиксации давно ведут контроль таких нарушений по всему городу. Теперь к ним прибавятся мобильные комплексы. Водители уже привыкли к тому, что ездить по обочине нельзя. При этом необходимо обязательно отделять наказуемый проезд по обочине в нарушение ПДД от ненаказуемой и рекомендованной ПДД вынужденной остановки на обочине», — рассказал Александр Евсин.

Он также подчеркнул, что в любом случае остановка на такой дороге, как МКАД, крайне нежелательна и чрезвычайно опасна для жизни. Поэтому водителям лучше предпринять все усилия, чтобы как можно быстрее переместиться в более безопасное место.

Штрафуют с колес4 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

Ездить по парковке тоже запретили

Парконы на МКАД не единственное нововведение с камерами за последнее время. Совсем недавно департамент транспорта сообщил о том, что камеры начали фиксировать проезд машин по парковочным местам. С помощью нововведения в ведомстве планируют исключить ситуации, когда водители объезжают заторы по парковочным карманам, а затем пытаются встроиться в ряд.

Пока, как и в случае с парконами, фиксирует нарушение только один комплекс. Он установлен на проблемном участке на улице Косыгина. Штраф за проезд по парковочным местам составляет 500 рублей. Чтобы при необходимости доказать, что водитель не парковался, а именно бороздил парковку, камеры будут делать не только фото, но и видео.

«Есть такая категория людей, которые едут по принципу «а мне надо!». Вот другим не надо детей в больницу отвезти, на вокзал успеть, а ему надо. Все стоят культурно на светофоре, а такой вот узрел среди парковочных мест дырку на 5–6 машин, он проезжает и втискивается в поток. И из-за таких очень много нервозности на дороге», — прокомментировал ситуацию главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Штрафу2ют с колес Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

За перекрестками тоже проследят

Столичные власти планируют модернизировать передвижные комплексы фотовидеофиксации, чтобы они могли фиксировать новые виды нарушений ПДД.

«Большая часть стационарных комплексов, которые используются в Москве, способны распознать около 55 видов нарушений. А вот передвижные — значительно меньше. Модернизация зеленых фургонов позволит сделать функционал передвижных и стационарных камер одинаковым, поэтому мы решили доработать программное обеспечение», — отметили в департаменте транспорта.