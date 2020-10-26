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Штрафуют с колес: за обочинами проследят парконы

Передвижные комплексы стали следить за новым нарушением
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Штрафуют с колес: за обочинами проследят парконы
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2020-10-23 19:17:17
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За «обочечниками» стали следить пристальнее. Теперь за проезд по обочине на Московской кольцевой автодороге будут штрафовать парконы — передвижные комплексы фото- и видеофиксации нарушений. Это не единственный новый штраф, который можно получить с камер. Окажутся ли меры борьбы с «обочечниками» эффективными, разбирались «Известия».

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Объехать не получится

С помощью мобильных комплексов дептранс сможет бороться с нарушителями на участках, где пока технически невозможно установить камеры.

«Это также позволит избегать ситуаций, когда водитель, зная место установки камеры, объезжает зону контроля и затем продолжает нарушать», — пишет официальный Telegram-канал ведомства. Фактически появился новый сценарий применения мобильных комплексов фотофиксации.

«Если паркон стоит в пробке на МКАД, а его по обочине, в нарушение требований ПДД, обгоняет машина, то производится фиксация данного события», — прокомментировал нововведение заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин. Он напомнил, что на обочине разрешена вынужденная остановка, связанная с техническими неисправностями, состоянием здоровья или оформлением ДТП.

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Он такой один

Штраф за езду по обочине составляет 1500 рублей, но получат его немногие — пока что за обочинами МКАД следит только один паркон. Однако в скором будущем и другие машины, работающие на кольцевой, научатся этому.

«Сейчас с помощью одного комплекса мы анализируем целесообразность использования парконов в местах на МКАД, где физически невозможно установить стационарную камеру: например, если на участке нет мачты городского освещения или источника питания. Если мы увидим, что нарушителей в местах патрулирования становится меньше и безопасность дорожного движения повышается, количество парконов, контролирующих езду по обочине, будет увеличено», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Там также уточнили, что устанавливать дополнительное оборудование не придется — все необходимые функции есть в существующих комплексах.

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Штрафовать будут не всех

Опрошенные «Известиями» эксперты в целом положительно относятся к нововведению. Однако руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский отметил, что непонятно, будут ли штрафовать тех, кто выехал на обочину по необходимости.

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«Иногда люди выезжают на обочину, чтобы поменять колесо или машина сломалась. Это несправедливо, такого не должно быть. Эта проблема имеет место быть как со стационарными камерами, так и с передвижными», — указал на подводный камень руководитель проекта «Пробок.нет».

Также непонятно, как быть в случае с крупной аварией, которую можно объехать только по обочине. «Это как раз ситуация, за которую нельзя штрафовать. Это из серии вынужденных действий, которые автомобилисты совершают, чтобы избежать каких-то последствий вроде потери времени», — прокомментировал ситуацию Александр Шумский. Вместе с тем эксперт считает, что наведение порядка в вопросе езды по обочинам неизбежно и правильно.

В дептрансе уже пообещали, что случайных штрафов не будет. К каждому постановлению приложат видеозапись, на которой зафиксировано, как водитель не только выезжает на обочину, но и продолжает путь по ней, объезжая другие автомобили в пробке.

В ЦОДД добавили, что, если в случае нештатных ситуаций на дороге — это могут быть серьезные ДТП с перекрытиями проезжей части, строительные работы, провалы грунта — проезд транспорта организован по обочине, фиксация нарушений прекращается. Это касается как мобильных, как и стационарных комплексов.

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Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Причина конфликтов и аварий

«Обочина не для езды. Она для аварийной остановки. А то, что многие используют ее для движения, это абсолютно не здорово. Здесь камеры будут работать на благо общества», — считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Проезды по обочине — причина частых конфликтов между водителями. Куда страшнее — высокая степень вероятности аварии, спровоцированная появлением такого нарушителя на обочине.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Обочечников» становится меньше

В ЦОДД признаются, что проблема уже не стоит так остро, как в прошлом. Автомобилисты стали реже злоупотреблять ездой по обочине.

«Стационарные комплексы фото- и видеофиксации давно ведут контроль таких нарушений по всему городу. Теперь к ним прибавятся мобильные комплексы. Водители уже привыкли к тому, что ездить по обочине нельзя. При этом необходимо обязательно отделять наказуемый проезд по обочине в нарушение ПДД от ненаказуемой и рекомендованной ПДД вынужденной остановки на обочине», — рассказал Александр Евсин.

Он также подчеркнул, что в любом случае остановка на такой дороге, как МКАД, крайне нежелательна и чрезвычайно опасна для жизни. Поэтому водителям лучше предпринять все усилия, чтобы как можно быстрее переместиться в более безопасное место.

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парковка
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Ездить по парковке тоже запретили

Парконы на МКАД не единственное нововведение с камерами за последнее время. Совсем недавно департамент транспорта сообщил о том, что камеры начали фиксировать проезд машин по парковочным местам. С помощью нововведения в ведомстве планируют исключить ситуации, когда водители объезжают заторы по парковочным карманам, а затем пытаются встроиться в ряд.

Пока, как и в случае с парконами, фиксирует нарушение только один комплекс. Он установлен на проблемном участке на улице Косыгина. Штраф за проезд по парковочным местам составляет 500 рублей. Чтобы при необходимости доказать, что водитель не парковался, а именно бороздил парковку, камеры будут делать не только фото, но и видео.

«Есть такая категория людей, которые едут по принципу «а мне надо!». Вот другим не надо детей в больницу отвезти, на вокзал успеть, а ему надо. Все стоят культурно на светофоре, а такой вот узрел среди парковочных мест дырку на 5–6 машин, он проезжает и втискивается в поток. И из-за таких очень много нервозности на дороге», — прокомментировал ситуацию главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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За перекрестками тоже проследят

Столичные власти планируют модернизировать передвижные комплексы фотовидеофиксации, чтобы они могли фиксировать новые виды нарушений ПДД.

«Большая часть стационарных комплексов, которые используются в Москве, способны распознать около 55 видов нарушений. А вот передвижные — значительно меньше. Модернизация зеленых фургонов позволит сделать функционал передвижных и стационарных камер одинаковым, поэтому мы решили доработать программное обеспечение», — отметили в департаменте транспорта.

Например, в будущем комплексы смогут фиксировать нарушение правил разметки, выезд на перекресток в случае образования на нем затора.

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