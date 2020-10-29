Путин оценил последствия в случае невыполнения Россией социальных обязательств

России «не к кому идти с протянутой рукой» в случае, если бюджет не сможет выполнить социальные обязательства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 29 октября.

«Хорошо, в Европе есть такая строгая, казалось бы, но все-таки добрая тетушка, к которой всегда можно обратиться за помощью. Вы понимаете, кого я имею в виду — Федеративную Республику [Германии]. Нам не к кому идти с протянутой рукой, поэтому мы должны все-таки придерживаться тех правил, которые позволили нам сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию в стране за предыдущие годы», — сказал Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Он отметил, что если удастся сохранить стабильную ситуацию в экономике, то это придаст уверенности как партнерам страны, так и частным инвесторам.

В начале октября Путин рассказал, что приоритетами федерального бюджета на 2021–2023 год станут исполнение социальных обязательств и обеспечение развития страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 октября заявил, что в текущих непростых условиях приоритетом останется исполнение социальных обязательств и каждый рубль пойдет на улучшение жизни людей.

В сентябре Мишустин отметил, что правительство России, несмотря на пандемию, в первые шесть месяцев 2020 года выполнило все социальные обязательства.