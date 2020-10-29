Много шума, но ничего: споры не помешали ГД принять бюджет

Критика депутатов Госдумы и Счетной палаты по поводу бюджета России на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов объяснима, поскольку финансовый план разрабатывался в кризисное время, заявили опрошенные «Известиями» экономисты. По их мнению, игнорирование Минфином возможности второй волны коронавируса — это просчет, однако в целом ведомство сверстало документ, исходя из довольно сложных экономических реалий. 28 октября Госдума после эмоциональной дискуссии большинством голосов приняла в первом чтении федеральный бюджет. При этом с критикой документа выступили представители всех фракций нижней палаты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Минфин не слышит парламентариев. Глава ведомства Антон Силуанов пообещал отработать все проблемные вопросы, чтобы финансовый план выполнял поставленные президентом задачи.

Бесковидное пространство

Принятие Госдумой в первом чтении федерального бюджета на 2021–2023-й стало одним из самых эмоциональных и спорных за последние годы. Если раньше Минфин критиковали только оппозиционные фракции, то в эту среду к ним присоединилась «Единая Россия», главы профильных комитетов и спикер Госдумы. Хотя до этого было ясно, что финансовый документ в условиях коронакризиса не может «закрыть» все потребности, вопросов и замечаний к его авторам это не убавило.

Впрочем, поначалу ничего не предвещало такого поворота событий. Накануне председатель правительства Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов провели встречи со всеми фракциями и руководством парламента, где обсудили волнующие депутатов вопросы. Еще неделю назад свое согласие поддержать бюджет дала «Единая Россия».

— В 2021 году бюджетная политика нацелена на продолжение финансирования отдельных антикризисных программ, связанных с поддержкой граждан и отраслей в период восстановления экономики. Это с одной стороны. А с другой, бюджет учитывает необходимые финансовые ресурсы для реализации национальных целей развития, которые поставил президент. С точки зрения параметров год будет переходным, — сообщил депутатам в своем докладе Антон Силуанов.

По его словам, в этот период сохранится повышенный дефицит бюджета, который составит 2,4% от ВВП, а дополнительные расходы будут финансироваться за счет госзаимствований. При этом госдолг увеличится с 13% в 2021 году до 20–21% в 2023 году. Но в последующие годы, старался обнадежить парламентариев глава Минфина, Россию обязательно ждет нормализация бюджетной политики. Уже в 2022-м планируется выйти на обычные параметры расходов.

Сейчас же главные приоритеты бюджета — национальные цели развития, выполнить которые Минфин планирует за счет мер налоговой политики, а также изменения структуры и повышения результативности расходов. Под этим Антон Силуанов подразумевает снижение нагрузки на МСП и IT-отрасль с одновременным увеличением налогообложения сырьевого сектора.

— У МСП принято решение о снижении вдвое страховых взносов — это позволит оставить у малых предпринимателей 0,5 трлн рублей, что повысит их конкурентоспособность по сравнению с другими секторами экономики. Кроме того, это дополнительный стимул работать малым и средним предприятиям вбелую, — пояснил он.

Почти с позиций КПРФ министр заявил о том, что предлагается целый комплекс решений «справедливого изъятия природной ренты», а также пересмотр налоговых льгот по добыче недр и повышение налогообложения граждан с высокими доходами.

Кроме того, этот бюджет предполагает значительное увеличение расходов на нацпроекты. По его словам, в 2021 году они увеличатся на 15% и составят 2,2 трлн рублей. К 2023 году эта цифра составит 2,8 трлн. Также в полном объеме будут профинансированы задачи, поставленные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. На эти цели будет потрачено от 1 до 1,2 трлн рублей в 2023 году.

Однако всё это не спасло Антона Силуанова от жесткой критики. Первым недовольство бюджетом высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, чье ведомство готовило заключение на представленный Минфином документ.

— Бюджет основан на прогнозе, согласно которому в 2021 году ожидается восстановительный рост, а затем все дальнейшие годы устойчивый рост не менее 3%. Вероятность этого, конечно, снижается с учетом второй волны пандемии. В 2021 году, по нашим оценкам, рост может составить 2,2% и даже меньше, — сообщил он.

Помимо этого, Кудрин обратил внимание на то, что снижается доля расходов на образование и здравоохранение. Хотя, согласно концепции долгосрочного развития, стоит задача выйти на 5% к ВВП по обеим сферам. Также главный аудитор был недоволен тем, 31 из 45 заявленных в бюджете госпрограмм в той или иной части не соответствуют документам стратегического планирования.

Вслед за президентом

Вслед за главой Счетной палаты критиковать Минфин начали депутаты. Глава комитета по бюджету Андрей Макаров посетовал, что растет разрыв в обеспеченности между богатыми и бедными регионами, которые по Конституции имеют равные права. Также впервые в бюджете заложена госпрограмма, на финансирование которой будет выделяться 3,3 млрд рублей, но объяснить ее смысл и цели никто в правительстве не может, обратил он внимание. При этом депутат не уточнил, о чем именно идет речь.

Глава комитета по экономической политике Сергей Жигарев заметил, что прогноз социально-экономического развития, подготовленный Минэком, ни в базовом, ни в консервативном варианте не учитывает возможной второй волны COVID-19. Одного этого факта, по его словам, достаточно, для того чтобы признать: этот документ не может быть основой для разработанного бюджета. Депутату также непонятно, за счет чего в перспективе произойдет рост ВВП и экономики.

Экономист Алексей Скопин считает, что не признавать и не учитывать в бюджете возможную вторую волну COVID-19 неправильно.

— Объективно сейчас очень сложные времена, но правительство должно обратить на это внимание. Мы видим, что уже происходит в регионах, где не хватает мест для больных, кислорода и медикаментов. Очевидно, что вновь пострадает бизнес. Вероятность второй волны нельзя не учитывать, — заявил эксперт «Известиям».

По его мнению, говорить о каком-либо росте пока вообще преждевременно. Помимо пандемии на экономику России будет оказывать большое влияние спад в США, о котором сейчас пишут американские эксперты, а вслед за этим в Европе — главном покупателе российских энергоресурсов.

Но больше всего Антону Силуанову досталось от спикера Госдумы Вячеслава Володина.

— Антон Германович, для чистоты отношений. Хорошо то, что вы в своем докладе сказали о горячем питании, но вы противник были этого. Президент вмешался в эту ситуацию и принял решение, а вы были против. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнером и слышал. Слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас получается, что президент слышит, а министр финансов — нет, — раскритиковал Силуанова глава нижней палаты.

По его словам, все предыдущие решения по развитию сельского хозяйства также принимались Владимиром Путиным вопреки Минфину, который был против.

— Из года в год говорим о необходимости сокращения [разницы] бюджетной обеспеченности регионов. Она в семь раз отличается. Как можно достичь целей, если у одних возможности больше, а у других меньше? Президент задачу поставил. Мы должны ее решать? Должны. Давайте вносите предложение, — призвал Минфин к более тесному взаимодействию и диалогу Володин.

Свою лепту внесли и руководители фракций. Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал Минфин за то, что 3,6 трлн рублей в бюджете не расписано и лежат «в заначке». Также коммунист возмутился отсутствием вложений в реальный сектор экономики. А представитель фракции «Справедливой России» Александр Ремезков обратил внимание на долю госдолга, которая увеличится при огромных перечислениях в Фонд национального благосостояния. Деньги в нем, по словам депутата, лежат мертвым грузом. Его коллега Дмитрий Ионин раскритиковал ведомство за строительство в регионах трех зданий Пенсионного фонда, на которые планируется потратить 706 млн рублей.

Более благожелательны к Минфину оказались ЛДПР и «Единая Россия». Первый зампред фракции партии власти Андрей Исаев возразил оппозиции, заявив, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) россиянам еще пригодится, а правительству предстоит изыскивать ресурсы, чтобы выполнить все заложенные в бюджете обязательства. В то же время единоросс отметил: это не означает, что партия не будет дискутировать с Минфином, ко второму чтению бюджета она обязательно предложит свои поправки. Больше всего единороссов обеспокоило решение ведомства заморозить в регионах строительство 17 объектов здравоохранения.

В итоге бюджет был поддержан 346 голосами «Единой России» и ЛДПР. «Справедливая Россия» и КПРФ в числе 54 парламентариев проголосовали против. Несколько десятков депутатов отсутствовало в зале из-за болезни или риска заразиться COVID-19.

Доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что бюджет выглядит логичным.

— Самое удивительное в нем — это дефицит в размере 2,4%. Это с точки зрения устойчивости великолепная цифра. Это говорит о том, что Минфин старался как мог. То есть даже если случится что-то плохое, например сильная вторая волна пандемии, санкции или что-то еще, то наш бюджет выдержит, — пояснил «Известиям» эксперт.

При этом он признал, что сейчас действительно трудно прогнозировать рост экономики, поэтому неудивительно, что именно за это критикуют финансовый блок. По мнению эксперта, то, что сейчас принято, близко к соломонову решению. Можно было бы одобрить бездефицитный бюджет, но это было бы чревато урезанием расходов, заключил специалист.