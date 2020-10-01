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Мишустин призвал каждый рубль направить на улучшение жизни людей

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В нынешних непростых условиях приоритетом остается исполнение социальных обязательств и каждый рубль должен идти на улучшение жизни людей. Об этом 1 октября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«Даже в нынешних непростых условиях приоритетами остаются исполнение социальных обязательств перед гражданами и восстановление российской экономики. Каждый рубль должен идти на улучшение жизни людей, решение тех задач, которые стоят перед нашей страной и которые обозначены президентом», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он также сообщил, что подписал постановление о правилах предоставления субсидий на модернизацию здравоохранения. По его словам, за пять лет будет выделено 0,5 трлн рублей.

«Несколько слов о решении, которое должно серьезно изменить ситуацию в нашем здравоохранении. Подписано постановление, определяющее правила предоставления субсидий регионам из федерального бюджета на развитие первичной медицинской помощи. За пять лет на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей. Из них на следующий год в федеральном бюджете предусмотрено 90 млрд рублей», — добавил Мишустин.

В середине сентября Мишустин рассказал, что рост доходов граждан и восстановление спроса в стране начнется в 2021 году, пишет «Газета.ру».

Мишустин 8 сентября отметил, что восстановление экономики России после пандемии коронавируса в сравнении с другими странами идет более динамично. Кроме того, он рассказал, что правительство, несмотря на распространение коронавируса, в первые шесть месяцев 2020 года выполнило все социальные обязательства.

В конце августа президент России Владимир Путин заявил о прохождении пика экономических проблем и постепенном восстановлении национальной экономики.

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