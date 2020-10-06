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Путин назвал приоритеты бюджета на 2021-2023 год

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Приоритетами федерального бюджета на 2021–2023 год станут исполнение социальных обязательств и обеспечение развития страны. Об этом во вторник, 6 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с лидерами партийных фракций в Госдуме

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Глава государства попросил депутатов вместе с сенаторами, правительством и экспертами детально проработать все параметры предстоящего бюджета. Также Путин заявил о необходимости сплоченности политических партий для консолидации общества вокруг национальных целей развития.

По словам российского лидера, у партий есть разница в подходах, но важно объединить общество вокруг национальных целей развития и базовых фундаментальных ценностей.

«Такая сплоченность жизненно необходима стране, мы сильны только вместе», — подчеркнул президент.

24 сентября Путин провел по видеосвязи встречу с губернаторами, избранными на сентябрьских выборах. Он попросил, чтобы диалог глав регионов с людьми по ограничительным мерам в ситуации с коронавирусом не приобретал жестких форм и навязывания, вызывающего отторжение.

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