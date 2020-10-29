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Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo из-за карикатуры с его изображением, сообщает 28 октября телерадиокомпания TRT.

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Отношения Турции и Франции еще больше обострились на фоне резкой полемики о вопросах религии

Ранее в этот день стало известно, что Генпрокуратура Анкары возбудила дело в отношении руководства издания Charlie Hebdo.

Отмечается, что иск от имени Эрдогана в ведомство подал его адвокат Хусейн Айдын. В заявлении указано, что изображение не соответствует понятию «свобода слова», а также оскорбляет честь и достоинство президента Турции.

Накануне стало известно, что журнал поместил на свою обложку карикатуру на Эрдогана. Турецкого лидера изобразили в нижнем белье, поднимающим подол чадры некой женщины. Подпись к картинке гласит «Эрдоган в личной жизни очень игрив». Публикация посвящена обострившимся отношениям Турции и Франции на фоне споров об исламе.

Так, 16 октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях. Нападение было расценено как «теракт исламиста».

После случившегося президент Франции Эммануэль Макрон предложил ужесточить в стране контроль за финансированием мечетей, а также создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам».

В ответ Эрдоган посоветовал французскому лидеру «лечить свою психику», заявив, что «европейский фашизм вышел на новый уровень». Резкие высказывания Анкары вызвали возмущение французских властей, после чего Париж отозвал посла из Турции для консультаций.

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