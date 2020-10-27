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Charlie Hebdo поместил на обложку карикатуру на Эрдогана

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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового выпуска карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 27 октября анонс журнала появился в Twitter.

Страдал за веру: Эрдоган послал Макрона к врачу из-за слов об исламе
Отношения Турции и Франции еще больше обострились на фоне резкой полемики о вопросах религии

На карикатуре Эрдоган изображен в нижнем белье, поднимающий подол чадры некой женщины. Подпись к картинке гласит «Эрдоган в личной жизни очень игрив».

Публикация посвящена обострившимся отношениям Турции и Франции из-за споров об исламе.

Так, 16 октября мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях.

После случившегося президент Франции Эммануэль Макрон предложил ужесточить контроль за финансированием мечетей, а также создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам».

Это вызвало недовольство Турции и еще ряда стран, исповедующих ислам. Эрдоган призвал Макрона «лечить психику», а граждан отказаться от французских товаров.

К настоящему моменту Париж отозвал посла из Турции для консультаций.

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