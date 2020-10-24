Эрдоган посоветовал Макрону «лечить психику» после идеи о «просвещенном исламе»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что французскому лидеру Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею «просвещенного ислама», нужно «лечить свою психику». Об этом пишет газета Sozcu 24 октября.

«Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране, — это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики», — сказал Эрдоган на выступлении в городе Кайсери.

По его словам, всякая враждебность исламу в Европе враждебна и туркам, потому что для жителей Запада мусульманин — это турок, а турок — мусульманин.

«Европейский фашизм вышел на новый уровень», — заявил он.

Ранее в октябре Макрон выступил с речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, напоминает «Газета.ru». Французский лидер представил перечень мер, включающих ужесточение контроля за финансами мечетей.

Кроме того, Макрон предложил обратить особое внимание на обучение детей и создание вместе с Советом мусульман Франции организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране без иностранного влияния.

Спустя две недели после выступления Макрона в пригороде Парижа было совершено нападение на учителя, которое было расценено как «теракт исламиста».