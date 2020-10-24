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Эрдоган посоветовал Макрону «лечить психику» после идеи о «просвещенном исламе»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что французскому лидеру Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею «просвещенного ислама», нужно «лечить свою психику». Об этом пишет газета Sozcu 24 октября.

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«Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране, — это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики», — сказал Эрдоган на выступлении в городе Кайсери.

По его словам, всякая враждебность исламу в Европе враждебна и туркам, потому что для жителей Запада мусульманин — это турок, а турок — мусульманин.

«Европейский фашизм вышел на новый уровень», — заявил он.

Ранее в октябре Макрон выступил с речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, напоминает «Газета.ru». Французский лидер представил перечень мер, включающих ужесточение контроля за финансами мечетей.

Кроме того, Макрон предложил обратить особое внимание на обучение детей и создание вместе с Советом мусульман Франции организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране без иностранного влияния.

Спустя две недели после выступления Макрона в пригороде Парижа было совершено нападение на учителя, которое было расценено как «теракт исламиста».

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