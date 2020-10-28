Генпрокуратура Анкары возбудила дело против Charlie Hebdo

Генеральная прокуратура Анкары возбудила дело против французского журнала Charlie Hebdo в связи с публикацией карикатуры на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в среду, 28 октября, сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что дело возбуждено в отношении сотрудников издания.

В свою очередь в управлении телекоммуникации и связи Турции подчеркнули, что Анкара предпримет все необходимые юридические и дипломатические меры в связи с публикацией этой карикатуры. Официальные лица Турции осудили такое изображение Эрдогана, назвав это отвратительной попыткой распространить культурный расизм и ненависть, передает Reuters.

Накануне стало известно, что французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового выпуска карикатуру на президента Турции. На карикатуре Эрдоган изображен в нижнем белье, поднимающий подол чадры некой женщины. Подпись к картинке гласит: «Эрдоган в личной жизни очень игрив».

Публикация посвящена обострившимся отношениям Турции и Франции из-за споров об исламе.

Так, 16 октября мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях.

После случившегося президент Франции Эммануэль Макрон предложил ужесточить контроль за финансированием мечетей, а также создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам». Это вызвало недовольство Турции и еще ряда стран, исповедующих ислам.