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Антонов заявил о риске конфронтации в случае появления ракет США в Европе

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Планы США разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности повышают риск конфронтации, заявил посол России в Вашингтона Анатолий Антонов.

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«Ведут к повышению конфронтационного потенциала...Если Вашингтон действительно заинтересован в «реальном контроле над вооружениями», то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на европейском континенте», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном 29 октября на странице посольства в Facebook.

Посол отметил, что Россия готова приложить усилия для недопущения новой конки вооружения. При этом 26 октября президент РФ Владимир Путин уже предложил эффективные шаги по снижению напряженности в Европе, возникшей из-за прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так, Москва выступила за мораторий на размещение таких ракет в Европе, и предложила НАТО последовать своему примеру, не размещая такое вооружение.

«Кроме того, в духе доброй воли мы готовы и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны не нарушавших требований ДРСМД ракет 9М729, при условии неразмещения государствами НАТО в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору, — указал Антонов.

28 октября советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен допустил развертывание ракет малой и средней дальности, а также гиперзвукового вооружения в европейских странах для «сдерживания» России.

Несколькими днями ранее глава Пентагона Марк Эспер также объявил о планах нарастить количество своих ракет на территории Европы и Азии. В Москве подчеркнули, что будут вынуждены принять ответные шаги.

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