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США пригрозили разместить гиперзвуковые ракеты в Европе

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США готовы при необходимости разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен, выступая в Гудзоновском институте 28 октября.

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«Мы вышли из договора о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Ред.), мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет. Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», — приводит его слова «РИА Новости».

17 октября президент США Дональд Трамп заявлял, что вооруженные силы страны уже располагают гиперзвуковыми ракетами.

При этом днем ранее глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск только в 2023 году.

Ранее, 15 октября, стали известны технические характеристики будущей американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon. Утверждается, что она сможет развивать скорость в 6,5–8 Махов и будет способна за 10–12 минут поразить цель на расстоянии 1,6 тыс. км.

По словам спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, США намерены нацелить свои создаваемые системы гиперзвукового вооружения в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Президент России Владимир Путин 26 октября пообещал, что Москва примет ответные шаги на размещение ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам главы государства, эти меры будут приниматься в зависимости от того, какие будут создаваться угрозы.

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