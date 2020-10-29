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Гарик Харламов назвал причины развода с Асмус

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Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал о причинах своего развода с актрисой Кристиной Асмус.

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В шоу «Без Души» на своем You-Tube канале блогер Данила Поперечный попросил Харламова прокомментировать расставание с супругой. Юморист признался, что данное решение не было спонтанным, и пара шла к нему на протяжении долгого времени. Решение подать на развод было обоюдным.

По словам Харламова, чувства между супругами уже давно начали угасать, перед расставанием они почти не общались и не вели интимную жизнь. При этом их общая дочь до сих пор не знает о разводе своих родителей, так как они беспокоятся о том, как это отразится на ее эмоциональном состоянии.

«Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит, и ты понимаешь, ты можешь с этим человеком дальше или не можешь. У нас уже не было секса и той искры, что раньше», — сказал Харламов.

В сентябре телеведущая Ляйсан Утяшева сообщила, что Харламов после развода с актрисой Кристиной Асмус не испытывает никакого дискомфорта. По словам звезды, комик не переживает по поводу расставания.

22 июня Харламов и Асмус в соцсетях сообщили о своем решении развестись. Артисты отметили, что останутся в дружеских отношениях ради общей дочери.

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