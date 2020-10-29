Эксперт предрек кризис в Европе из-за размещения ракет США

Размещение гиперзвуковых ракет США в Европе приведет к военно-политическому кризису в регионе, считает военный эксперт Иван Коновалов.

28 октября советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен допустил развертывание гиперзвуковых ракет малой и средней дальности в европейских странах для «сдерживания» России.

«Ну это приведет к очень серьезному военно-политическому кризису в Европе, который отразится на правительствах тех стран, которые входят в НАТО и являются союзниками США. Поскольку Россия будет вынуждена взять на прицел подобные установки», — цитирует Коновалова РЕН ТВ.

По мнению эксперта, вряд ли европейцы будут довольны таким развитием событий. Соответственно, ситуация отразится на политиках стран Европы.

26 октября президент России Владимир Путин призвал ввести мораторий на размещение любых ракет средней и меньшей дальности в европейских странах. Однако Штаты от этого отказались. При этом российский лидер пообещал, что Москва примет ответные шаги на размещение американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

20 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США собираются нарастить количество своих ракет средней и меньшей дальности на территории Европы и Азии до уровня России и Китая.

В настоящее время США ведут активную работу по созданию собственных гиперзвуковых ракет. Пока оружие подобного уровня есть только у России, и, по некоторым данным, у Китая.