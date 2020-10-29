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В Армении заявили о ключевой роли России в поддержании мира в Карабахе

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Россия будет играть ключевую роль в поддержании перемирия в Нагорном Карабахе, заявил советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян.

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«Россия является гарантом безопасности и стабильности. Турция же в этом случае является деструктивной силой. Ереван никогда не согласится на то, чтобы Анкара играла какую-то роль в урегулировании», — сказал Арутюнян в интервью агентству Sputnik Армения 28 октября.

По его словам, Турция преследует в регионе свои цели, а именно, воссоздание Османской империи, судьбы же Азербайджана ее не интересует.

Помощниц армянского премьера указал, что с приходом Турции «всегда проливалась кровь», Россия же обеспечивала мир в регионе.

Ранее премьер Армении Никол Пашянин отмечал, что на уровне Минской группы ОБСЕ (РФ, США, Франция) по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе можно поднять вопрос о введении российских миротворцев в регион.

В Кремле тогда объяснили, в что отправка миротворцев будет возможна только с согласия обеих сторон — Армении и Азербайджана.

28 октября стало известно, что на границе Армении с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой размещены российские пограничники.

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. На переговорах в Москве 9 октября была достигнута договоренность о прекращении огня, однако перемирие не соблюдалось. 18 и 26 октября стороны договорились о еще двух перемириях, но бои продолжаются до сих пор.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе решить проблему конфликта в Нагорном Карабахе.

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