Механизм кредитных каникул могут сделать постоянным

Центробанк рассмотрит предложение о том, чтобы сделать механизм кредитных каникул постоянным, сообщила «Известиям» пресс-служба регулятора. С такой инициативой на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ выступил ряд участников мероприятия.

Механизм кредитных каникул нужно сделать либо постоянно действующим наподобие ипотечных каникул, либо закрепить его в законодательство в «спящем» режиме, предусмотрев возможность оперативную возможность «включать» его при кризисных ситуациях, рассказала «Известиям» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, которая выступила с этим предложением на заседании Экспертного совета.

Пресс-служба регулятора подтвердила, что это предложение обсуждалось на заседании и будет рассмотрено Центробанком. Депутаты также с интересом отнеслись к идее.

«Тема, требующая обсуждения и не лишенная здравого смысла — кризисы повторяются. И людям проще жить, когда они понимают, что защищены, — заявил «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. — Нам же проще принимать законы, которые их защищают, без спешки. Мы готовы включиться в процесс, по крайней мере, обсуждения, которое точно было бы полезно, а дальше будет видно».

Депутат допустил, что законодатели поддержат эту идею. Но для начала нужно выслушать все стороны, чтобы принять важное решение, сказал он. По словам Анатолия Аксакова, для банков тоже выгоден механизм кредитных каникул на постоянной основе, поскольку реструктуризация позволяет сохранить заемщика, а не получить вместо него банкрота.

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Долг отсрочкой красен: кредитные каникулы могут сделать постоянными